Дерзкая и красивая операция: офицер ВСУ рассказал о наступлении на Харьковщине

Подобных темпов продвижения войск не было со времен Второй мировой

Продвижение украинских воинов вглубь Харьковщины – это беспрецедентная операция, каких не было со времен Второй мировой войны.

Такое мнение высказал в эфире Апостроф TV капитан ВСУ, журналист, и соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов.

По словам военного, сейчас под Харьковом украинцам противостоят около 12 тысяч ордынцев.

"Все эти 12 тысяч человек сейчас думают, как не погибнуть и не попасть в украинский плен. Кто-то из них определенно погибнет и попадет. Это операция очень дерзкая, очень яркая, очень красивая, темпы продвижения были такие, что они удивили мир, потому что со Второй мировой войны не было таких темпов продвижения на хорошо укреплении позиции – 50 километров в сутки", — рассказал Трегубов.

При этом ситуация, по словам офицера, складывает не в пользу русских захватчиков, отчего у них настроение наверняка не самое радостное.

"Даже если мы говорим не просто о военной стороне дела, но и о морально-психологический сторону дела, сейчас в российских не только войск, но и у политиков, у медийщиков и у простых российских граждан возникнет очень грустное настроение, возникнет понимание, что, кажется, они не побеждают, потому что на самом деле украинцы теснят их не только на Харьковском направлении, а еще и на Херсонском, а сейчас еще конкретно определенное осторожное контрнаступление на Донецком. И это очень сильно не вписывается в российскую мифологию о самих себе", — уверен капитан ВСУ.

Напомним, по словам главкома Залужного, за последние дни освобождены более 1000 квадратных километров территории нашей страны. Украинским воинам тяжело, но они продвигаются вперед.