Решил опробовать винтовку: чемпион мира застрелил кота министра

Безумная ситуация произошла в Сан-Марино

Итальянский велогонщик-чемпион Антонио Тибери был оштрафован на 4 тысяч евро за убийство кота своего соседа в Сан-Марино. Ранее "Телеграф" рассказывал историю кота Тома, который побывал на Херсонском направлении, а так же под Бахмутом.

Об убийстве кошки сообщает reuters. По информации источника, четвероногий принадлежал министру туризма и почты Сан-Марино, бывшему капитан-регенту государства Федерико Педини Амати.

Тибери признался, что захотел опробовать свою пневматическую винтовку. Велогонщик рассказал, что прицелился в голову соседского кота и выстрелил. Спортсмен стрелял по животному из окна своей квартиры.

"Этот кот никого не беспокоил, он был с нами долгое время. Моя трехлетняя дочь Лучия любила его. Ну, нельзя убить животное и отделаться штрафом в 4000 евро", — цитирует Амати Corriere della Sera.

Команда Антонио Trek-Segafredo отстранила велогонщика на 20 дней без сохранения заработной платы. Эти средства пойдут соответствующей организации по уходу, защите и спасению животных. Кроме того, в команде пообещали поработать над "самообразованием" Тибери, который в 2019 году стал чемпионом мира среди юниоров в индивидуальной велогонке.

Велогонщик извинился перед общественностью.

"Я глубоко сожалею о своих постыдных поступках. Я сделал что-то невероятно глупое и безответственное. Я действительно хочу извиниться перед всеми", — написал Антонио в Twitter.

Ранее сообщалось о смерти знаменитого велогонщика, который 24 года был в коме. Недавно в Италии велогонщик погиб под колесами грузовика.