24 года был в коме: в Испании умер знаменитый велогонщик

В 1999 году Альварес упал с пятиметровой насыпи

Испанский велогонщик Рауль Гарсия Альварес скончался в возрасте 42 лет. Последние 24 года он находился в коме после аварии. Недавно в Италии велогонщик погиб под колесами грузовика.

В 1999 году Альварес подписал контракт с профессиональной велокомандой Venta Magullo-B Melero. Трагический инцидент случился, когда Рауль тренировался с командой в горах недалеко от Мадрида. На скорости 80 км в час юноша вылетел за пределы трассы и упал с пятиметровой насыпи. Альварес получил тяжелую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и глубокий порез на ноге. На вертолете его доставили в больницу в Мадриде, где он перенес четырехчасовую операцию, после которой впал в необратимую кому, сообщает "Чемпионат".

В больнице Альварес провел год, затем его забрали домой, и с тех пор о нем заботилась его семья.

"Мы были с ним до последнего момента, это было тяжело, но он покоится с миром. Даже врачи не думали, что он сможет прожить столько лет. Считаю, что он прожил так долго благодаря заботе матери, потому что она присматривала за ним 24 часа в сутки", — рассказал брат Альвареса.

Недавно в Нидерландах скончался известный по выступлениям за казахстанскую Astana Pro Team велогонщик Льюве Вестра.