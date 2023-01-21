24 роки був у комі: в Іспанії помер знаменитий велогонщик

У 1999 році Альварес впав з п’ятиметрового насипу

Іспанський велогонщик Рауль Гарсія Альварес помер у віці 42 років. Останні 24 роки він перебував у комі після аварії. Нещодавно в Італії велогонщик загинув під колесами вантажівки.

У 1999 році Альварес підписав контракт із професійною велокомандою Venta Magullo-B Melero. Трагічний інцидент трапився, коли Рауль тренувався з командою у горах неподалік Мадрида. На швидкості 80 км на годину юнак вилетів за межі траси та впав із п’ятиметрового насипу. Альварес отримав важку черепно-мозкову травму, травму грудної клітки та глибокий поріз на нозі. На гелікоптері його доправили до лікарні в Мадриді, де він переніс чотиригодинну операцію, після якої впав у необоротну кому, повідомляє "Чемпіонат".

У лікарні Альварес провів рік, потім його забрали додому, і відтоді про нього дбала родина.

"Ми були з ним до останнього моменту, це було важко, але він спочиває з миром. Навіть лікарі не думали, що він зможе прожити стільки років. Вважаю, що він прожив так довго завдяки турботі матері, тому що вона доглядала його 24 години на добу", — розповів брат Альвареса.

Нещодавно у Нідерландах помер відомий за виступами за казахстанську Astana Pro Team велогонщик Льюве Вестра.