Вирішив випробувати гвинтівку: чемпіон світу застрелив кота міністра

Дика ситуація сталася в Сан-Марино

Італійський велогонщик-чемпіон Антоніо Тібері був оштрафований на 4 тисячі євро за вбивство кота свого сусіда в Сан-Марино. Раніше "Телеграф" розповідав історію кота Тома, який побував на Херсонському напрямку, а також під Бахмутом.

Про вбивство кішки повідомляє reuters. За інформацією джерела, чотирилапий належав міністру туризму та пошти Сан-Марино, колишньому капітан-регенту держави Федеріко Педіні Аматі.

Тібері зізнався, що захотів випробувати свою пневматичну гвинтівку. Велогонщик розповів, що прицілився в голову сусідського кота та вистрілив. Спортсмен стріляв по тварині з вікна своєї квартири.

"Цей кіт нікого не турбував, він був з нами довгий час. Моя трирічна дочка Лучія любила його. Ну, не можна вбити тварину і відбутися штрафом в 4000 євро", — цитує Аматі Corriere della Sera.

Команда Антоніо Trek-Segafredo усунула велогонщика на 20 днів без збереження заробітної плати. Ці кошти підуть відповідній організації з догляду, захисту та порятунку тварин. Крім того, у команді пообіцяли попрацювати над "самоосвітою" Тібері, який у 2019 році став чемпіоном світу серед юніорів в індивідуальній велогонці.

Велогонщик вибачився перед громадськістю.

"Я глибоко шкодую про свої ганебні вчинки. Я зробив щось неймовірно безглузде і безвідповідальне. Я дійсно хочу вибачитися перед усіма", — написав Антоніо у Twitter.

Раніше повідомлялося про смерть знаменитого велогонщика, який 24 роки був у комі. Нещодавно в Італії велогонщик загинув під колесами вантажівки.