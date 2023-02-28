"Дитя війни": військові під Бахмутом похизувалися чотирилапим побратимом (відео)

Військові рятують кожне життя, навіть якщо це брати наші молодші

Серйозна оборона Бахмута, на який окупанти кидають величезні ресурси останні кілька місяців, за останні тижні істотно ускладнилася через погодні умови. Тим не менш, ЗСУ лишаються на своїх позиціях, відбиваючи атаки ворога і завдаючи йому серйозних втрат. А допомагає їм не лише власний досвід і західна зброя, а й моральна підтримка, в тому числі від братів наших молодших. Наприклад, кота Зюліка, який живе разом із одним із підрозділів безпосередньо на передовій.

Познайомився із пухнастим побратимом українських захисників кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який нещодавно побував під Бахмутом і поспілкувався із військовими.

Хлопці, які тимчасово живуть в одному із місцевих будинків, кажуть, що Зюлік був чи не першим жителем їхньої нинішньої оселі. Звідки він взявся, вони не готові сказати, однак народилася тваринка вже під час серйозних бойових протистоянь. Не дарма, військові жартома називають кота "дитиною війни".

Попри те, що чотирилапому всього кілька місяців, він спокійно почувається як серед військових, так і позуючи під світлом софіта фотокамери. Завдяки своєму чорному хутру, він чудово маскується, однак завжди радий погратися із хлопцями в "пікселі". Зюлік є чудовим антистресом для наших військових, а також черговим підтвердженням того, що вони готові рятувати кожне життя, навіть найменше.

Для майже непомітного Зюліка завжди за радість погратися із військовими

Схожа ситуація була із "бойовим" котом Томом, який за своє життя встиг побувати і в боях під Херсоном, і поблизу Бахмута, перш ніж йому знайшли нових цивільних господарів. Цікаво, що військові особисто привезли пухнастика в новий дім.

Також багато тваринок і досі лишаються в зоні бойових дій чи на деокупованій території. Як, наприклад, кіт Лафет із Харківщини, який став зіркою соцмереж через життя серед рятувальників.