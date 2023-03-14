"Русофобська позиція": у москві на першокласницю написали донос через пост у соцмережі (фото, відео)

30-річна жінка знайшла "компромат" на дитину в соцмережі

У росії дітям продовжують забороняти всіляку підтримку України, навіть якщо справа стосується банального малюнка з прапором країни. У москві жінка написала через це заяву в поліцію на восьмирічну однокласницю своєї дочки.

Так, між двома школярками молодших класів сталася сварка у школі. Одна з них поскаржилася матері на те, що однокласниця нібито її недолюблює, забороняє їй спілкуватися в іншими дітьми та "усіляко гнобить". Жінка спробувала врегулювати конфлікт між дітьми та поговорити з мамою другої дівчинки, але це ні до чого не призвело, тож мати першокласниці взялася шукати компромат на кривдницю доньки. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Вивчивши соціальні мережі 8-річної дівчинки, жінка виявила у "Лайках" відео за участю однокласниці доньки, на якому та зім’яла аркуш із російським прапором на фоні намальованого українського прапора. У цьому мати дівчинки побачила "русофобську позицію" та написала на дитину донос. Тепер у цій ситуації розбирається поліція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній із московських шкіл адміністрація написала заяву в поліцію на 10-річну ученицю через те, що в месенджері у неї стояла аватарка у синьо-жовтих кольорах. При цьому мати дівчинки дорікнули тому, що вона дозволяє своїй дитині "свободу вибору поглядів на політичні події та громадянську позицію".