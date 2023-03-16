Обижает россиян: украинского школьника угрожают выгнать из школы в Испании (видео)

Максим уже срывал флаг россии в школе и получил за это "на орехи"

В Испании, где преступная группировка грабила украинских беженцев, снова возникла неприятная ситуация в отношении украинцев. Так, украинскому школьнику угрожают исключением из школы из-за того, что он "оскорбляет россиян".

Ученик испанской школы Максим уже давно публикует в своем TikTok посты с поддержкой Украины и пытается доносить правду до испанского окружения. На этот раз он "украсил" свою кофту красной краской — как будто это кровь, а также написал — "Fuck off Russia", что переводится, как нецензурный вариант фразы: "Отстань, россия". В таком виде он отправился в школу. Как рассказывает подросток в своем TikTok-канале, его за это вызвали к директору.

"Мне сказали, что я могу обидеть русских, что они не виноваты, что они за Украину, что они против войны. Я сказал, почему они ни разу за полгода войны не подошли и не спросили, как ваша страна, или не сказали, что нам очень стыдно", — говорит подросток в следующем своем видео.

Максиму ответили, что школа вне политики и если он еще раз придет в таком виде, получит замечания. А за три замечания выгоняют из школы.

"А у меня уже есть одно замечание за то, что я сорвал "русский" флаг", — рассказывает юноша. Добавляет, что за ношение этой кофты ему в школе кричали всякую гадость об Украине. Но он не собирается на этом останавливаться. Максим распечатал фотографии с событиями в Украине.

Он наклеил их на кофту и собирается пойти в этой кофте в школу. Говорит, что хочет увидеть реакции учителей и учащихся.

Напомним, что в украинской школе на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за погибших кошек. А в России мама ученицы написала донос на ее одноклассницу за проукраинский пост – ребенок учится в первом классе.