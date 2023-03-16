Черное море выкопали украинцы: как дети троллят российских учителей в оккупации

Маленькие украинцы тоже не в восторге от оккупантов

Пока взрослые украинцы активно вступают в ряды партизан, чтобы противостоять врагам на оккупированных территориях, малыши тоже не стоят в стороне и сопротивляются по-своему.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава ОО "Центр гражданского образования "Альменда", и бывшая преподавательница из Крыма Валентина Потапова.

По ее словам, россияне активно завозят учителей из Дагестана на оккупированные территории, в частности, в Херсонскую область, чтобы изменить под себя школьную программу, "вычеркнуть" из неё Украину.

"Но даже дети начали сопротивляться. Учителя спрашивают про Черное море, а дети отвечают, что его выкопали украинцы. Это стеб с их стороны, но учителя из Дагестана говорят, что наши дети невежественны", — рассказывает Потапова.

Но, к сожалению, по ее словам, такая ситуация наблюдается только на тех территориях, которые были оккупированы в последнее время. Например, дети в Крыму уже девять лет под влиянием российской пропаганды, и постепенно теряют свою идентичность и чувство, что они важны и могут что-то изменить.

Больше о ситуации с образованием на оккупированных территориях читайте в полной версии интервью на "Телеграфе" по этой ссылке: Россияне стерли Украину из образовательной программы в оккупации, — интервью с бывшей крымской преподавательницей.