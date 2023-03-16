Чорне море викопали українці: як діти тролять російських вчителів в окупації

Маленькі українці теж не в захваті від окупантів

Поки дорослі українці активно вступають до лав партизанів, щоб протистояти ворогам на окупованих територіях, малюки теж не стоять осторонь і чинять спротив по-своєму.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова ГО "Центр громадянської освіти "Альменда", та колишня викладачка із Криму Валентина Потапова.

За її словами, росіяни активно завозять вчителів із Дагестану на окуповані території, зокрема, до Херсонської області, щоб змінити під себе шкільну програму, "викреслити" з неї Україну.

"Але навіть діти почали чинити їм спротив. Вчителі питають про Чорне море, а діти відповідають, що його викопали українці. Це стьоб з їхнього боку, але вчителі з Дагестану кажуть, що наші діти неосвічені", — розповідає Потапова.

Але, на жаль, за її словами, така ситуація спостерігається лише на тих територіях, які були окуповані останнім часом. Наприклад, діти в Криму вже дев’ять років під впливом російської пропаганди і поступово втрачають свою ідентичність і почуття, що вони важливі і можуть щось змінити.

Більше про ситуацію з освітою на окупованих територіях читайте у повній версії інтерв’ю на "Телеграфі" за цим посиланням: Росіяни стерли Україну з освітньої програми в окупації — інтерв’ю з колишньою кримською викладачкою.