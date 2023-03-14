"Русофобская позиция": в москве на первоклассницу написали донос из-за поста в соцсети (фото, видео)

30-летняя женщина нашла "компромат" на ребенка в соцсети

В россии детям продолжают запрещать всяческую поддержку Украины, даже если дело касается банального рисунка с флагом страны. В москве женщина написала из-за этого заявление в полицию на восьмилетнюю одноклассницу своей дочери.

Так, между двумя школьницами младших классов произошла ссора. Одна из них пожаловалась матери на то, что одноклассница якобы ее недолюбливает, запрещает ей общаться в другими детьми и "всячески гнобит". Женщина попыталась урегулировать конфликт между детьми и поговорить с мамой второй девочки, но это ни к чему не привело, потому мать первоклассницы взялась искать компромат на обидчицу дочки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Изучив социальные сети 8-летней девочки, женщина обнаружила в "Лайках" видео с участием одноклассницы дочери, на котором та смяла лист с российским флагом на фоне нарисованного украинского флага. В этом мать девочки увидела "русофобскую позицию" и написала на ребенка донос. Теперь в этой ситуации разбирается полиция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из московских школ администрация написала заявление в полицию на 10-летнюю ученицу из-за того, что в мессенджере у нее стояла аватарка в сине-желтых цветах. При этом мать девочки упрекнули в том, что она позволяет своему ребенку "свободу выбора взглядов на политические события и гражданскую позицию".