В россии девочку из-за рисунка против войны отправили в детский приют

На рисунке девочки стоят женщина с ребенком, а на них со стороны россии летят ракеты

Шестиклассница Маша Москалева из города Ефремово Тульской области нарисовала на уроке антивоенный рисунок, после чего в ее семье начались большие проблемы. Детям, впрочем, как и взрослым, в россии нельзя высказывать свое мнение относительно так называемой "спецоперации", то есть полномасштабного российского вторжения в Украину.

Так, на уроке ИЗО в школе девочка нарисовала рисунок: российский и украинский флаги — на первом написано "Нет войне", на втором — "Слава Украине". Посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны россии летят ракеты. Об этом проекту "ОВД-Инфо" сообщила волонтер из общественной организации "Тульский областной народный совет" Елена Агафонова.

Директор школы вызвала полицию из-за случившегося. Уже на следующий день ребенка сняли с уроков и вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение. А еще через день в школу для разговора со школьницей явились сотрудники ФСБ.

Отмечается, что на отца Маши в апреле прошлого года уже составляли протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС рф". Тогда мужчина оставил антивоенный комментарий в "Одноклассниках". К концу года на него возбудили уголовное дело. После проведенных у него обысков он вместе с дочерью уехал из города. Однако уже через время его начала искать полиция.

"Видимо, в новом городе Алексей устроился на работу. Сегодня он туда пошёл, по дороге полицейские его увидели и выловили. Привезли домой, где находилась Маша, показали девочке, что забирают его, вызвали комиссию по делам несовершеннолетних и вышли ждать её в общий коридор, оставив ребёнка одного. Алексея увезли в Следственный комитет Ефремова", — сообщила Агафонова.

Вскоре к девочке домой пришла комиссия по делам несовершеннолетних и забрала ее на время в детский приют в ефремове. Отмечается, что мужчина воспитывал ребенка один, мать Маши не проживает с семьей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что администрация московской школы написала заявление на свою 10-летнюю ученицу за ее аватарку в социальных сетях сине-желтого цвета с надписью "Слава Украине".