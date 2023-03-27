Украинкам в Европе следует быть осторожными: появились опасные тенденции

В европейских странах нашли убежище миллионы украинцев

Украинским женщинам и девушкам из уязвимых категорий за границей может угрожать опасность сексуального насилия. Все из-за роста интереса к украинской порнографии и все более частым фактам сексуальной эксплуатации.

Исследователи Thomson Reuters обнаружили, что украинские беженцы могут стать жертвами торговцев на местах и кибер-вуайеристов, пишет The Guardian. В последние полгода резко возросло количество просмотров на порновидео, в которых якобы изображены украинские беженцы и запросы на сексуализированные услуги в онлайне.

Такой спрос на сексуализацию украинских женщин и девушек создает стимул для торговцев людьми, считают в ОБСЕ. Преступники могут пытаться вербовать уязвимые категории – этому уже нашли доказательства в чатах, которыми пользуются украинцы, также увеличилось количество рекламы украинок онлайн. Основной всплеск запросов, связанных с сексуальной тематикой относительно украинок, наблюдался в начале вторжения в большинстве европейских стран.

Спрос на унизительные материалы по отношению к украинкам-переселенцам "побуждает торговцев людьми принуждать, привлекать и привлекать женщин и детей к сексуальной эксплуатации", — заявляют в Thomson Reuters. Уязвимых женщин часто вербуют через онлайн-платформы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чехии пьяные молодые люди бросали яйцом в украинке с балкона, потому что им не понравилось, что она присела на скамье. Кончилось все разборками с полицией.