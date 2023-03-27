Українкам у Європі варто бути обережними: з'явилися небезпечні тенденції

В європейських країнах знайшли прихисток мільйони українців

Українським жінкам та дівчатам з вразливих категорій за кордоном може загрожувати небезпека сексуалізованого насильства. Все через зростання цікавості до української порнографії та все частішим фактам сексуальної експлуатації.

Дослідники Thomson Reuters виявили, що українські біженці можуть бути жертвами торгівців на місцях і кібер-вуайєристів, пише The Guardian. В останні пів року різко зросла кількість переглядів на порновідео в яких нібито зображені українські біженці та запитів на сексуалізовані послуги в онлайні.

Такий попит на сексуалізацію українських жінок та дівчат створює стимул для торгівців людьми, вважають в ОБСЄ. Злочинці можуть намагатися вербувати вразливі категорії — цьому вже знайшли докази в чатах, якими користуються українці, також збільшилася кількість реклами українок онлайн. Основний сплеск запитів пов’язаних з сексуальною тематикою щодо українок спостерігався на початку вторгнення в більшості європейських країн.

Попит на принизливі матеріали щодо українок-переселенців "спонукає торговців людьми примушувати, заманювати та залучати жінок і дітей до сексуальної експлуатації", — заявляють у Thomson Reuters. Вразливих жінок часто вербують через онлайн-платформи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Чехії п’яні молодики кидали яйцем в українку з балкона, бо їм не сподобалося, що вона присіла на лаві. Закінчилося все розбірками з поліцією.