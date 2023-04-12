Підозрюють, що діти немісцеві

В Європі з українкою стався прикрий інцидент. Однак цього разу не в Чехії, а в Нідерландах. До дівчини підбігла група дітей і почала кричати проросійські гасла.

Ситуація відбулася у великому місті Роттердам. Українка Марія прогулювалася містом, коли у центрі до неї підбігла група дітей та почали прискати у дівчинку з водних пістолетів. Вона виклала відповідне відео у себе на сторінці у TikTok.

При цьому підлітки кричали проросійські гасла та закликали українку "йти звідси". Дівчина, знімаючи їх на камеру каже: "Вони говорять, що путін "The best", а також "Fuck Ukraine". Хлопчик, почувши це, теж голосно крикнув: "Fuck Ukraine". Відео закінчується тим, що хлопців окликнув хтось із перехожих. Однак, за словами Марії, вони переслідували її ще хвилин 20, кричучи вслід.

У коментарях інші українці з Нідерландів та Роттердаму зокрема говорять, що такого не зустрічали. Підозрюють, що діти належать до біженців із бідних пропутінських східних країн, оскільки вони доволі смагляві та говорять з акцентом.

Нагадаємо, що на Кіпрі росіянам вдалося посадити українку до в’язниці. За те, що вона з ножем вийшла до проросійського мітингу, суд дав жінці пів року за ґратами. Тим часом в Європі українкам радять бути обережними, оскільки є небезпека сексуального насильства.