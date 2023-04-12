По мнению пропагандистов, город столкнулся с "нацизмом"

Российская пропаганда по-прежнему держит курс на вещание своему народу о том, что в украинских городах якобы процветает "нацизм". На сей раз под "ударом" оказалась Одесса. В рф верят, что этот южный город избавится от "неонацистов" и станет "свободным".

Об этом сегодня, 12 апреля, во время брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел росии мария захарова, пишет российское агентство ТАСС.

"Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободной и, как пел Леонид Утесов, — солнечным и в цветущих акациях городом у Черного моря", — высказалась российская пропагандистка.

В ходе своего выступления она также добавила, что 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но сейчас, по ее мнению, город якобы вновь столкнулся с "нацизмом".

"Несмотря на развязанный украинскими властями террор, коренные одесситы никогда не забывали, кто избавил их от коричневой чумы, они связаны памятью о своих освободителях — воинах Красной Армии", — сказала захарова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутат Госдумы от "Единой россии" вячеслав никонов похвастался "успехами" так называемой "спецоперации" в Украине. Его абсурдное заявление заключалось в том, что украинцы якобы массово бегут в тату-салоны для сведения свастики с тела.