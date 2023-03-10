Судилище боевиков над правозащитником Буткевичем. Оккупанты создают картинку о "нацисте"
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Так называемый "суд" боевиков "ЛНР" осудил его за вымышленные преступления на 13 лет
Известный украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич получил сфабрикованный приговор "суда" боевиков так называемой "ЛНР". Буткевич уже более 8 месяцев незаконно удерживается в плену оккупантов и новое "решение" марионеточного "суда" сулит ему 13 лет колонии строгого режима.
От помощи переселенцам до армии
Максим Буткевич до полномасштабного вторжения россии в Украину был гражданским и помогал переселенцам. Он был координатором и соучредителем проекта "Без границ", занимался защитой внутренне перемещенных лиц и противодействием дискриминации. Кроме того, Максим Буткевич – соучредитель центра прав человека ZMINA.
Во время Революции Достоинства Буткевич был репортером и ведущим "Громадського радио" на волонтерских началах. Раньше работал на BBC World Service и ряде украинских телеканалов, был гостевым лектором НаУКМА, входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД.
В течение многих лет является одним из модераторов фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.
Но в первые дни вторжения Максим Буткевич мобилизовался в ряды ВСУ (батальон "Берлинго"), поставив правозащитную деятельность на паузу.
"Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно — я твердо верю в это. А остальные — после победы", — объяснил свою позицию Буткевич.
24 июня он попал в плен. Это произошло во время военных действий вблизи захваченных населенных пунктов Золотое и Горное Луганской области.
Фейковый "судебный процесс"
Именно 24 июня российские пропагандисты опубликовали видеодопрос Буткевича и его собратьев, где называли правозащитника "нацистом" и "командиром взвода карательного отряда".
Официально минобороны рф подтвердило, что Буткевич в плену на территории, которую контролируют боевики "ЛНР", аж через 2 месяца. Все это время оккупанты пытаются изобразить его как "пропагандиста", "раздувателя переворота" в Украине и гражданской войны в Казахстане.
Сейчас незаконный "верховный суд" на оккупированной территории Донецкой и Луганской области "приговорил" военнопленного к 13 годам колонии строгого режима. По сообщению следственного комитета россии от 10 марта, "приговор" был вынесен за якобы:
- "жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов";
- ему также приписывают "покушение на убийство" двух человек общеопасным способом;
- "преднамеренное повреждение чужого имущества".
Оккупанты утверждают, что Буткевич якобы обстрелял подъезд дома в Северодонецке, ранив двух гражданских.
Судилище касалось еще двух украинцев: 8,5 лет колонии пришили военнопленному Виктору Похозею и 18,5 лет колонии пленному Владиславу Шелю. Их называют членами "Азова" и приписывают военные преступления.
Реакция Украины
В МИД Украины раскритиковали "приговор" Максиму Буткевичу, назвав судебный процесс фейковым.
"Фейковый судебный процесс, срежиссированный в россии, имел целью легализовать очередную политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры являются незаконными и ничтожными", — заявили в МИД.
Дипломаты призвали международное сообщество требовать от россии освобождения украинцев, а также принимать действенные меры для противодействия агрессии россии.
Коалиция "Україна. П’ята ранку" считает, что судилища направлены на внутреннюю российскую аудиторию и не имеют юридической силы. Нарушение права военнопленных на справедливый судебный процесс является военным преступлением. Это запрещено Конвенцией о защите прав человека.
Дополнительным свидетельством абсурдности этих "судебных процессов" является содержание обвинений Буткевичу.
"Всем, кто знает Максима, очевидно, что его "признание" в жестоком обращении с гражданскими, которое сняли российские следователи, не имеют ничего общего с реальностью и были даны под давлением и, вероятно, физическим насилием", — заявили в коалиции.
Украинцы в соцсетях пытаются предать ситуацию максимальной огласке, чтобы ускорить освобождение Буткевича, ведь он находится в плену уже более восьми месяцев. Обычно условия содержания оккупантов нарушают все возможные законы, а на видео он выглядел похудевшим и поседевшим. Информацию о Максиме Буткевиче распространяют с хештегом #freeMaksymButkevych.
Напомним, ранее мы писали, что спасатель из Мелитополя попал в плен к оккупантам. Мужчину заставили на камеру признаваться в "диверсионной деятельности".