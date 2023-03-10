Судилище боевиков над правозащитником Буткевичем. Оккупанты создают картинку о "нацисте"

Так называемый "суд" боевиков "ЛНР" осудил его за вымышленные преступления на 13 лет

Известный украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич получил сфабрикованный приговор "суда" боевиков так называемой "ЛНР". Буткевич уже более 8 месяцев незаконно удерживается в плену оккупантов и новое "решение" марионеточного "суда" сулит ему 13 лет колонии строгого режима.

От помощи переселенцам до армии

Максим Буткевич до полномасштабного вторжения россии в Украину был гражданским и помогал переселенцам. Он был координатором и соучредителем проекта "Без границ", занимался защитой внутренне перемещенных лиц и противодействием дискриминации. Кроме того, Максим Буткевич – соучредитель центра прав человека ZMINA.

Во время Революции Достоинства Буткевич был репортером и ведущим "Громадського радио" на волонтерских началах. Раньше работал на BBC World Service и ряде украинских телеканалов, был гостевым лектором НаУКМА, входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД.

Максим Буткевич часто появлялся на сцене Docudays UA, где был модератором показов

В течение многих лет является одним из модераторов фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Но в первые дни вторжения Максим Буткевич мобилизовался в ряды ВСУ (батальон "Берлинго"), поставив правозащитную деятельность на паузу.

В марте правозащитник поставил свою деятельность на паузу и пошел в армию

"Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно — я твердо верю в это. А остальные — после победы", — объяснил свою позицию Буткевич.

24 июня он попал в плен. Это произошло во время военных действий вблизи захваченных населенных пунктов Золотое и Горное Луганской области.

Фейковый "судебный процесс"

Именно 24 июня российские пропагандисты опубликовали видеодопрос Буткевича и его собратьев, где называли правозащитника "нацистом" и "командиром взвода карательного отряда".

Официально минобороны рф подтвердило, что Буткевич в плену на территории, которую контролируют боевики "ЛНР", аж через 2 месяца. Все это время оккупанты пытаются изобразить его как "пропагандиста", "раздувателя переворота" в Украине и гражданской войны в Казахстане.

Сейчас незаконный "верховный суд" на оккупированной территории Донецкой и Луганской области "приговорил" военнопленного к 13 годам колонии строгого режима. По сообщению следственного комитета россии от 10 марта, "приговор" был вынесен за якобы:

"жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов";

ему также приписывают "покушение на убийство" двух человек общеопасным способом;

"преднамеренное повреждение чужого имущества".

В плену правозащитника пропагандисты пытаются изобразить "карателем" и "нацистом"

Оккупанты утверждают, что Буткевич якобы обстрелял подъезд дома в Северодонецке, ранив двух гражданских.

Судилище касалось еще двух украинцев: 8,5 лет колонии пришили военнопленному Виктору Похозею и 18,5 лет колонии пленному Владиславу Шелю. Их называют членами "Азова" и приписывают военные преступления.

Реакция Украины

В МИД Украины раскритиковали "приговор" Максиму Буткевичу, назвав судебный процесс фейковым.

"Фейковый судебный процесс, срежиссированный в россии, имел целью легализовать очередную политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры являются незаконными и ничтожными", — заявили в МИД.

Дипломаты призвали международное сообщество требовать от россии освобождения украинцев, а также принимать действенные меры для противодействия агрессии россии.

#freeMaksymButkevych, Национальный превентивный механизм — НПМ

Коалиция "Україна. П’ята ранку" считает, что судилища направлены на внутреннюю российскую аудиторию и не имеют юридической силы. Нарушение права военнопленных на справедливый судебный процесс является военным преступлением. Это запрещено Конвенцией о защите прав человека.

Дополнительным свидетельством абсурдности этих "судебных процессов" является содержание обвинений Буткевичу.

"Всем, кто знает Максима, очевидно, что его "признание" в жестоком обращении с гражданскими, которое сняли российские следователи, не имеют ничего общего с реальностью и были даны под давлением и, вероятно, физическим насилием", — заявили в коалиции.

Украинцы в соцсетях пытаются предать ситуацию максимальной огласке, чтобы ускорить освобождение Буткевича, ведь он находится в плену уже более восьми месяцев. Обычно условия содержания оккупантов нарушают все возможные законы, а на видео он выглядел похудевшим и поседевшим. Информацию о Максиме Буткевиче распространяют с хештегом #freeMaksymButkevych.

Напомним, ранее мы писали, что спасатель из Мелитополя попал в плен к оккупантам. Мужчину заставили на камеру признаваться в "диверсионной деятельности".