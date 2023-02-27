"Женщины, дети, дворники и мэры": Буданов рассказал, кого из гражданских украинцев держат в плену россияне

Личности большинства пленных известны

В первый месяц полномасштабного вторжения в Украину россияне взяли много пленных, при этом около 40% из них являются гражданскими лицами.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки", в настоящее время украинцев в российском плену гораздо больше, чему россиян в украинском.

Он отметил, что около 90% всех людей, которые удерживаются россиянами, попали в плен в первый месяц после начала вторжения. Кроме того, многие из них попали в плен по итогу боев за Мариуполь.

"Но есть и другая, скажем так, сторона. Не достаточно широко известна. Около 40% удерживаемых в заложниках — гражданские люди. Просто гражданские", — добавил глава ГУР.

Именно поэтому в украинском плену находится меньше россиян, так как ВСУ не берут в плен мирных жителей.

"Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть", — добавил он.

Буданов отметил, что скорее всего там есть люди, о которых Украина ничего не знает, но в 99% их личности известны.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал "Телеграфу" о том, зачем оккупанты вывозят пленных в россию и как к ним относятся.