"Жінки, діти, двірники та мери": Буданов розповів, кого з цивільних українців тримають у полоні росіяни

Особи більшості полонених відомі

Першого місяця повномасштабного вторгнення в Україну росіяни взяли багато полонених, при цьому близько 40% з них є цивільними особами.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Голосу Америки", зараз українців у російському полоні набагато більше, ніж росіян в українському.

Він зазначив, що близько 90% усіх людей, які утримуються росіянами, потрапили в полон першого місяця після початку вторгнення. Крім того, багато хто з них потрапив у полон за підсумками боїв за Маріуполь.

"Але є й інша, скажімо так, сторона. Не досить широко відома. Близько 40% утримуваних у заручниках — цивільні люди. Просто цивільні", — додав глава ГУР.

Саме тому в українському полоні перебуває менше росіян, оскільки ЗСУ не беруть у полон мирних жителів.

"Там купа жінок, на жаль, і дітей, усілякі там старости, листоноші, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", — додав він.

Буданов зазначив, що швидше за все там є люди, про яких Україна нічого не знає, але у 99% їхні особи відомі.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубинець розповів "Телеграфу" про те, навіщо окупанти вивозять полонених до росії і як до них ставляться.