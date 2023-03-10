Судилище бойовиків над правозахисником Буткевичем. Окупанти створюють картинку про "нациста"

Так званий "суд" бойовиків "ЛНР" засудив його за вигадані злочини на 13 років

Відомий український правозахисник та журналіст Максим Буткевич сьогодні отримав сфабрикований вирок "суду" бойовиків так званої "ЛНР". Буткевич вже понад 8 місяців незаконно утримується у полоні окупантів і нове "рішення" маріонеткового "суду" обіцяє йому 13 років колонії суворого режиму.

Від допомоги переселенцям до війська

Максим Буткевич до повномасштабного вторгнення росії в Україну був цивільним та допомагав переселенцям. Він був координатором та співзасновником проєкту "Без кордонів", займався захистом внутрішньо переміщених осіб та протидією дискримінації. Крім того, Максим Буткевич співзасновник центру прав людини ZMINA.

Під час Революції Гідності Буткевич був репортером і ведучим "Громадського радіо" на волонтерських засадах. Раніше працював на BBC World Service та низці українських телеканалів, був гостьовим лектором НаУКМА, входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.

Максим Буткевич часто з'являвся на сцені фестивалю Docudays UA, де був модератором показів

Протягом багатьох років є одним із модераторів фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Але у перші дні вторгнення Максим Буткевич мобілізувався до лав ЗСУ (батальйон "Берлінго"), поставивши правозахисну діяльність на паузу.

У березні правозахисник поставив свою діяльність на паузу та пішов до війська

"Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе — я твердо вірю в це. А решта — після перемоги", — пояснив свою позицію Буткевич.

24 червня він потрапив у полон. Це сталося під час військових дій поблизу захоплених населених пунктів Золоте і Гірське Луганської області.

Фейковий "судовий процес"

Саме 24 червня російські пропагандисти опублікували відео допиту Буткевича та його побратимів, де називали правозахисника "нацистом" і "командиром взводу карального загону".

Офіційно міноборони рф підтвердило, що Буткевич у полоні на території, яку контролюють бойовики "ЛНР", аж через 2 місяці. Весь цей час окупанти намагаються зобразити його як "пропагандиста", "роздмухувача перевороту" в Україні та громадянської війни в Казахстані.

Зараз незаконний "верховний суд" на окупованій території Донеччини й Луганщини "засудив" військовополоненого до 13 років колонії суворого режиму. За повідомленням слідчого комітету росії від 10 березня, "вирок" винесли за нібито:

"жорстоке поводження з цивільним населенням та застосування у збройному конфлікті заборонених методів";

йому також приписують "замах на вбивство" двох осіб загальнонебезпечним способом;

"умисне пошкодженні чужого майна".

У полоні правозахисника пропагандисти намагаються зобразити "карателем" та "нацистом"

Окупанти стверджують, що Буткевич нібито обстріляв під'їзд будинку в Сєвєродонецьку, поранивши двох цивільних.

Судилище стосувалося ще двох українців: 8,5 років колонії пришили військовополоненому Віктору Похозею та 18,5 років колонії полоненому Владиславу Шелю. Їх називають членами "Азову" та приписують воєнні злочини.

Реакція України

В МЗС України розкритикували "вирок" Максиму Буткевичу, назвавши судовий процес фейковим.

"Фейковий судовий процес, зрежисований у рф, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними", — заявили в МЗС.

Дипломати закликали міжнародну спільноту вимагати від рф звільнення українців та також вживати дієвих заходів задля протидії агресії росії.

#freeMaksymButkevych, Національний превентивний механізм — НПМ

Коаліція "Україна. П’ята ранку" вважає, що судилища спрямовані на внутрішню російську аудиторію та не мають юридичної сили. Порушення права військовополонених на справедливий судовий процес є воєнним злочином. Це заборонено Конвенцією про захист прав людини.

Додатковим свідченням абсурдності цих "судових процесів" є зміст обвинувачень Буткевичу.

"Всім, хто знає Максима, очевидно, що його "зізнання" у жорстокому поводженні з цивільними, яке зафільмували російські слідчі, не мають нічого спільного з реальністю і були дані під тиском та, ймовірно, фізичним насиллям", — заявили у коаліції.

Українці у соцмережах намагаються надати ситуації максимального розголосу, щоб пришвидшити звільнення Буткевича, адже він перебуває у полоні вже понад вісім місяців. Зазвичай умови утримання окупантів порушують всі можливі закони, а на відео він виглядав схудлим та посивілим. Інформацію про Максима Буткевича поширюють з хештегом #freeMaksymButkevych.

Нагадаємо, раніше ми писали рятувальник із Мелітополя потрапив у полон до окупантів. Чоловіка змусили на камеру визнаватись у "диверсійній діяльності"