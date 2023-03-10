Терористи "ЛДНР" винесли вирок відомому українському правозахиснику

Терористи посадили правозахисника на 13 років

Терористи так званих "ЛДНР" продовжують судити громадян, що потрапили до них у полон. Їхні "верховні суди" винесли вирок українському правозахиснику, журналісту та співзасновнику ZMINA та Hromadske radio Максиму Буткевичу.

Про це повідомляє "Нова газета Європа" з посиланням на Слідком рф.

Повідомляється, що Буткевичу дали 13 років. Крім того, нелегітимні суди посадили на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців — Віктора Похозія та Владислава Шеля.

Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Для довідки: Відомий правозахисник Максим Буткевич поповнив лави ЗСУ у березні 2022 року, а вже у липні потрапив у полон. Тоді російські пропагандисти стверджували, що нібито українські військові, зокрема й Буткевич, "здалися в полон під Горським".

У середині липня громадські діячі, медійники, політики підтримали флешмоб у соцмережах із закликом негайно звільнити Буткевича. Вони супроводжували свої повідомлення хештегом #FreeMaksymButkevych. Тоді до флешмобу приєдналися виконавчий директор Європейського фонду за демократію (EED) Єжи Помяновський та міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський.

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