Росіяни маніпулюють інформацією про родини полонених, щоб психологічно зламати українців — Тайра

Фізичні тортури і страждання не такі страшні як психологічні. А Росія робить все, щоб полонені страждали саме психологічно, тому маніпулюють інформацією про їх рідних. Про те, як підтримати захисників в полоні і допомогти їм, розповіла парамедик, волонтерка, звільнена з полону Юлія Паєвська (Тайра) в ефірі Сніданок з 1+1.

"Нам потрібно готувати вже зараз кваліфікованих психологів для воїнів, які повернуться додому, і працювати із сім'ями полонених та загиблих. Мій фонд "Мрія" створений для підтримки родин бранців і полеглих героїв, а в першу чергу для їх дітей. Після обміну я зрозуміла, що допомога родинам і дітям дуже важлива тим, хто є на фронті і тим, хто в полоні. Кожен полонений, військовий на фронті, повинен розуміти, що є люди, які подбають про їх сім'ї навіть якщо станеться найгірше", — ділиться Юлія.

Також Тайра додала, що у держави забагато завдань зараз, брак сил, засобів і часу, тому своєю діяльністю фонд "Мрія" допомагає країні.

"Через те, що Росія приховує списки полонених, багато українців вважаються зниклими безвісти, а їх родини не можуть отримати жодної підтримки. Окупанти утримують цивільних, медиків маріупольського госпіталю, порушуючи Женевську конвенцію. Рідні не можуть залишатися віч-на-віч з невідомістю очікування", — зазначила Паєвська.