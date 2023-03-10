Террористы "ЛДНР" вынесли приговор известному украинскому правозащитнику

Террористы посадили правозащитника на 13 лет

Террористы так называемых "ЛДНР" продолжают судить, попавших к ним в плен граждан. Их "верховные суды" вынесли приговор украинскому правозащитнику, журналисту и соучредителю ZMINA и Hromadske radio Максиму Буткевичу.

Об этом сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на Следком рф.

Сообщается, что Буткевичу дали 13 лет. Кроме того, нелегитимные суды посадили на 8,5 и 18,5 лет еще 2 украинцев — Виктора Похозея и Владислава Шеля.

Террористы обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".

Для справки: Известный правозащитник Максим Буткевич пополнил ряды ВСУ в марте 2022 года, а уже в июле попал в плен. Тогда российские пропагандисты утверждали, что якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".

В середине июля общественные деятели, медийщики, политики поддержали флешмоб в соцсетях с призывом немедленно освободить Буткевича. Они сопровождали свои сообщения хештегом #FreeMaksymButkevych. Тогда к флешмобу присоединились исполнительный директор Европейского фонда за демократию (EED) Ежи Помяновский и министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

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