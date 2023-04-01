"Точно Гитлера победим": двух россиян обвиняют в нацизме за то, что они ели семечки и курили

Мужчин могут посадить на 5 лет за то, что они намусорили возле Вечного огня

В россии на двух местных жителей завели уголовное дело по статье за "реабилитацию нацизма". Мужчины щелкали семечки возле Вечного огня и курили.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. В полицию об этом заявили "сознательные граждане", которые просто написали донос.

Произошло это в городе Оренбурге в ночь с 27 на 28 марта. Почему курение в неположенном месте и употребление семечек, даже не алкоголя, классифицировали по статье 354.1 УК "реабилитация нацизма" — неизвестно. Но теперь двум россиянам грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые "в присутствии посторонних лиц совершили позорящие, безнравственные и циничные действия, несовместимые с предназначением символов воинской славы россии". Мужчины забрались ногами на мемориальный комплекс, курили сигареты и ели семечки, а окурки и шелуху "выбрасывали вблизи вечного огня". В добавок к этому они нецензурно и оскорбительно выражались.

В местных пабликах жалуются, что "быдлячество и бытовое хамство" теперь тоже прировняли к реабилитации нацизма и сетуют, что скоро даже дышать или издавать другие природные звуки возле Вечного огня будет нельзя.

"Скорей бы уже за пер**ж у Вечного огня стали сажать, вот тогда Гитлера точно победим", — жалуются россияне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии будут отправлять повестки по почте. Рассылка повесток в электронном виде будет приравнена к вручению повесток лично в руки.