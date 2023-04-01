"Точно Гітлера переможемо": двох росіян звинувачують у нацизмі за те, що вони їли насіння і курили

Чоловіків можуть посадити на 5 років через те, що вони насмітили біля Вічного вогню

У росії проти двох місцевих жителів порушили кримінальну справу за статтею за "реабілітацію нацизму". Чоловіки їли насіння біля Вічного вогню та курили.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. У поліцію про це заявили "свідомі громадяни", які просто написали донос.

Сталося це у місті Оренбург у ніч із 27 на 28 березня. Чому куріння у недозволеному місці та вживання насіння, навіть не алкоголю, класифікували за статтею 354.1 КК "реабілітація нацизму" — невідомо. Але наразі двом росіянам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За версією слідства, підозрювані "в присутності сторонніх осіб вчинили ганебні, аморальні та цинічні дії, несумісні з призначенням символів військової слави росії". Чоловіки залізли ногами на меморіальний комплекс, курили цигарки та їли насіння, а недопалки та лушпиння "викидали поблизу вічного вогню". На додаток до цього вони нецензурно і образливо висловлювалися.

У місцевих пабліках скаржаться, що "бидляцтво та побутове хамство" тепер теж прирівняли до реабілітації нацизму і нарікають, що скоро навіть дихати чи видавати інші природні звуки біля Вічного вогню не можна буде.

"Скоріше б вже за пер**ж у Вічного вогню стали садити, ось тоді Гітлера точно переможемо", — скаржаться росіяни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії надсилатимуть повістки поштою. Розсилка повісток в електронному вигляді буде прирівняна до вручення повісток особисто до рук.