На думку пропагандистів, місто зіткнулося з "нацизмом"

Російська пропаганда, як і раніше, тримає курс на мовлення своєму народу про те, що в українських містах нібито процвітає "нацизм". Цього разу під "ударом" опинилася Одеса. У росії вірять, що це південне місто позбудеться "неонацистів" і стане "вільним".

Про це сьогодні, 12 квітня, під час брифінгу заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ росії марія захарова, пише російське агентство ТАСС.

"Віримо, що Одеса зможе позбутися гніту українських неонацистів і знову стане вільною і, як співав Леонід Утьосов, — сонячним і в квітучих акаціях містом біля Чорного моря", — висловилася російська пропагандистка.

У ході свого виступу вона також додала, що 10 квітня 1944 року Одеса була звільнена від німецько-фашистських загарбників, але зараз, на її думку, місто нібито знову зіткнулося з "нацизмом".

"Попри розв’язаний українською владою терор, корінні одесити ніколи не забували, хто позбавив їх коричневої чуми, вони пов’язані пам’яттю про своїх визволителів — воїнів Червоної Армії", — сказала захарова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депутат Держдуми від "Єдиної росії" в’ячеслав ніконов похвалився "успіхами" так званої "спецоперації" в Україні. Його абсурдна заява полягала в тому, що українці нібито масово біжать до тату-салонів для зведення свастики з тіла.