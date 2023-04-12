Новый фейк рф о биолабораториях в Украине высмеяли в сети: "А что там должно быть, самогон?"

В сети высмеяли очередной российский фейк и напомнили, что биолаборатории есть в любой стране

Россияне продолжают удивлять заявлениями о биолабораториях в Украине. На этот раз командующий войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф игорь кириллов заявил, что в так называемых биолабораториях якобы обнаружили 240 патогенов опасных болезней.

Его заявление активно распространяют росСМИ. Среди этих патогенов, по словам генерал-лейтенанта кириллова, есть даже холера и сибирская язва.

К таким выводам в армии россии пришли после того, как к ним в руки попали "документы, посвященные военно-биологической деятельности Соединенных Штатов". Более того, оккупантам якобы удалось обследовать четыре американские лаборатории в Украине.

"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", — заявил российский военачальник.

Граждан россии заверили, что в стране якобы есть все необходимые препараты для борьбы с холерой, сибирской язвой и другими патогенами. В сети же высмеяли очередное заявление про "биолаборатории". А некоторые комментаторы напомнили, что в россии тоже есть биолаборатории, в которых исследуют вирусы и это вполне нормально.

В госдуре рф обнаружено 450 патогенов, один патоген нажал не ту кнопку.

А ещё два динозавра, трое инопланетян на цепи, один дракон и кощей бессмертный.

А в кремле вообще сплошной вонючий патоген.

Что, по их мнению, ещё может быть в биолабораториях? А что в российских биолабораториях? Самогон гонят?

А они не знают, что такое исследования? эксперименты? Что для них нужны образцы? Что бл**ь в рф те же самые лаборатории?

Все глубже погружаются в средневековый мрак. Там уже коллективная шизофрения, как основной национальный признак.

Кто-то предположил, что эти вирусы поражают только тех, кто поддерживает войну в Украине и прихожан УПЦ (МП). А также вспомнили легендарных "боевых комаров" и "боевых гусей".

Все вирусы поражают рашистов и латентных прихожан МП.

Они поражают только дикарей московитов.

А что там по комарам слышно?? А может, уже вывели новый сорт мух, снабжённых гранатами?? А ещё же птицы с юга возвращаются, тоже наверное завербованы все, снабжены вооружением.

Ранее мы писали о том, что в ООН прямо высказали россии, что думают о "боевых комарах" и прочих бреднях.

Также мы сообщали, что в рф быстро нашли замену "боевым комарам" — теперь они боятся мышей.