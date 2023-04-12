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"Свята русь" та "путін-молодець": діти в росії читають страшні вірші на підтримку війни (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Діти читають страшні вірші, де прославляють окупантів Новина оновлена 12 квітня 2023, 23:43
Діти читають страшні вірші, де прославляють окупантів. Фото Ілюстративне фото

Від почутого та побаченого стає тривожно

Російська пропаганда з кожним днем дивує дедалі більше. На цей раз у мережі з’явився відеоролик, на якому діти читають "страшні вірші" на підтримку путіна та війни.

Ролік опубліковано на YouTube-каналі "Медузи". У текстах владимир путін стоїть в одному ряду з радянським диктатором Йосипом Сталіним, а Америка для них "мерзенна-мерзенна".

У ролику показані діти абсолютно різних вікових категорій: з молодших класів, середньої школи та вже дорослі хлопці, які "мріють подарувати життя батьківщині", тобто померти за неї. Здавалося б, немає нічого поганого в любові до батьківщини. Однак в одному з віршів говориться, що народ росії не любить воювати, але йому довелося освоїти "меч, картеч і гармати", оскільки ворог "прийшов до їхнього дому".

Далі, "свята Русь" під якою мається на увазі далеко не Київська Русь, а саме нинішня територія росії, протиставляється Заходу. До речі, в інші країни з росії їдуть лише "шахраї, бандити, садоміти, і всі, хто совістю вбиті". Біжать вони через те, що на Заході "мають житло", читає маленький хлопчик. А ми нагадаємо, що ЄС та США продовжують виявляти та заарештовувати закордонне майно, яке належить топовим російським чиновникам, артистам та їхнім родичам.

Старший хлопеуь декламує вірш, який починається рядками "Америка мерзенна-мерзенна, бомбить, вбиває, погрожує". Інший школяр продовжує вірш, в якому йдеться про тернистий шлях до свободи, але "Русь піднімали безстрашно Невський, Суворов, Сталін і путін".

Також у відеонарізку потрапили ролики, на яких маленька дівчинка махає прапором СРСР або учні молодших класів браво марширують на тлі прапора росії, в який вишикувалися дорослі, і карбують слова пісні про війну. На іншому уривку хлопчик років 10 у військовій формі на тлі фото убитих окупантів читає рядки "Клянуся своєю російською кров’ю — не здригнеться моя рука, якщо доведеться закрию тілом шлях для ворога".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у березні минулого року дитсадками росії прокотилася хвиля Z-пропаганди. Дітей вишиковували в символіку окупантів і змушували фотографуватися з прапорами росії та іншими атрибутами війни.

Теги:
#Діти #Росія #Пропаганда #Вірші