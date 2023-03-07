Суперяхту путінського олігарха збираються пустити з молотка на Карибах (фото та відео)

Яхта розкішна і була збудована у 2007 році

Уряд Антигуа та Барбуди, країни в Карибському басейні, готується виставити на аукціон суперяхту, вартість якої оцінюють приблизно в 81 млн. доларів США (понад 2,978 млрд. грн.). Вона, згідно з наявними даними, може належати підсанкційному російському олігарху Андрію Гур’єву.

Судно Alfa Nero стоїть на приколі у гавані Фламуту з лютого 2022 року. У власника є 10 днів від понеділка 6 березня, щоб заявити права на яхту перш ніж вона піде з молотка. Продажем яхти уряд хоче попередити "майбутню небезпеку", адже судно не обслуговується.

Антигуа та Барбуда — маленька острівна держава

Що за яхта Alfa Nero

Розкішна яхта з 12-метровим панорамним басейном, джакузі, салоном краси просто пашить розкішшю. Тут є власний спа та вертолітний майданчик. Вважається однією з найбільших приватних яхт – довжина 82 метри. Житлова площа – понад 370 кв.м. Вона може перевозити 12 гостей та 26 членів екіпажу їх обслуговуючих. Зареєстровано на Британських Віргінських островах.

Хто такий Андрій Гур’єв

Про те, що Alfa Nero належить Гур’єву, повідомляли низку ЗМІ та Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Він російський мільярдер, який заробив статки на добривах. Він, його син із дружиною використовували цю яхту, але заперечували володіння нею. Саме Гур’єва та його сина називають одними з неофіційних "гаманців" російського президента володимира путіна.

Андрій Гур’єв та син

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна запровадила санкції проти 22 росіян. Це служителі РПЦ, які підтримують вторгнення до нашої країни.