Суперяхту путинского олигарха собираются пустить с молотка на Карибах (фото и видео)
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Яхта роскошная и была построена в 2007 году
Правительство Антигуа и Барбуды, страны в Карибском бассейне, готовится выставить на аукцион суперяхту, стоимость которой оценивают приблизительно в 81 млн долларов США (более 2,978 млрд грн). Она, согласно имеющимся данным, может принадлежать подсанкционному российскому олигарху Андрею Гурьеву.
Судно Alfa Nero стоит на приколе в гавани Фламута с февраля 2022 года. У владельца есть 10 дней считая от понедельника 6 марта, чтобы заявить права на яхту прежде, чем она уйдет с молотка. Продажей яхты правительство хочет предупредить "будущую опасность", ведь судно не обслуживается.
Что за яхта Alfa Nero
Роскошная яхта с 12-метровым панорамным бассейном, джакузи, салоном красоты просто пышет роскошью. Здесь есть собственный спа и вертолетная площадка. Считается одной из крупнейших частных яхт — длина 82 метра. Жилая площадь — более 370 кв.м. Она может перевозить 12 гостей и 26 членов экипажа их обслуживающих. Зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Кто такой Андрей Гурьев
О том, что Alfa Nero принадлежит Гурьеву сообщали ряд СМИ и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Он российский миллиардер, заработавший состояние на удобрениях. Он, его сын с супругой использовали эту яхту, но отрицали владение ней. Именно Гурьева и его сына называют одними из неофициальных "кошельков" российского президента владимира путина.
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