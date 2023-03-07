Суперяхту путинского олигарха собираются пустить с молотка на Карибах (фото и видео)

Яхта роскошная и была построена в 2007 году

Правительство Антигуа и Барбуды, страны в Карибском бассейне, готовится выставить на аукцион суперяхту, стоимость которой оценивают приблизительно в 81 млн долларов США (более 2,978 млрд грн). Она, согласно имеющимся данным, может принадлежать подсанкционному российскому олигарху Андрею Гурьеву.

Судно Alfa Nero стоит на приколе в гавани Фламута с февраля 2022 года. У владельца есть 10 дней считая от понедельника 6 марта, чтобы заявить права на яхту прежде, чем она уйдет с молотка. Продажей яхты правительство хочет предупредить "будущую опасность", ведь судно не обслуживается.

Антигуа и Барбуда - маленькое островное государство

Что за яхта Alfa Nero

Роскошная яхта с 12-метровым панорамным бассейном, джакузи, салоном красоты просто пышет роскошью. Здесь есть собственный спа и вертолетная площадка. Считается одной из крупнейших частных яхт — длина 82 метра. Жилая площадь — более 370 кв.м. Она может перевозить 12 гостей и 26 членов экипажа их обслуживающих. Зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Кто такой Андрей Гурьев

О том, что Alfa Nero принадлежит Гурьеву сообщали ряд СМИ и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Он российский миллиардер, заработавший состояние на удобрениях. Он, его сын с супругой использовали эту яхту, но отрицали владение ней. Именно Гурьева и его сына называют одними из неофициальных "кошельков" российского президента владимира путина.

Андрей Гурьев и сын

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