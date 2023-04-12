Новий фейк рф про біолабораторії в Україні висміяли в мережі: "А що там має бути, самогон?"

У мережі висміяли черговий російський фейк і нагадали, що біолабораторії є у будь-якій країні

Росіяни продовжують дивувати заявами про біолабораторії в Україні. Цього разу командувач військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф ігор кирилов заявив, що у так званих біолабораторіях начебто виявили 240 патогенів небезпечних хвороб.

Його заяву активно розповсюджують росЗМІ. Серед цих патогенів, за словами генерал-лейтенанта кирилова, є навіть холера та сибірка.

Таких висновків в армії росії дійшли після того, як до них у руки потрапили "документи, присвячені військово-біологічній діяльності Сполучених Штатів". Більше того, окупантам начебто вдалося обстежити чотири американські лабораторії в Україні.

"Ми реально працювали в чотирьох лабораторіях. У тих лабораторіях, які ми виявили, було виявлено близько 240 хвороботворних субстанцій різного плану, ми їх досліджуємо і продовжуємо досліджувати. Велика частина з них стосується сибірки, холери", — заявив російський воєначальник.

Громадян росії запевнили, що країна нібито має всі необхідні препарати для боротьби з холерою, сибіркою та іншими патогенами. У мережі ж підняли на сміх чергову заяву про "біолабораторію". А деякі коментатори нагадали, що в росії також є біолабораторії, в яких досліджують віруси, і це цілком нормально.

У госдурі рф виявлено 450 патогенів, один патоген натиснув не ту кнпоку.

А ще два динозаври, троє інопланетян на ланцюзі, один дракон і безсмертний кощій.

А в кремлі взагалі суцільний смердючий патоген.

Що, на їхню думку, ще може бути в біолабораторіях? А що у російських біолабораторіях? Самогон женуть?

А вони не знають, що таке дослідження? Експерименти? Що їм потрібні зразки? Що бл**ь в росії ті ж самі лабораторії?

Все глибше поринають у середньовічну темряву. Там уже колективна шизофренія як основна національна ознака.

Хтось припустив, що ці віруси вражають лише тих, хто підтримує війну в Україні та парафіян УПЦ МП. А також згадали легендарних "бойових комарів" і "бойових гусей".

Усі віруси вражають рашистів та латентних парафіян МП.

Вони вражають лише дикунів московитів.

А що там по комарах чути? А може, вже вивели новий сорт мух з гранатами? А ще птахи з півдня повертаються, теж напевно завербовані всі, забезпечені озброєнням.

Раніше "Телеграф" писав, що в ООН прямо висловили росії, що думають про "бойових комарів" та іншу маячню.

Також ми повідомляли, що в росії швидко знайшли заміну "бойовим комарам" — тепер вони бояться мишей.