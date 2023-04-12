Незвичайний підпал військкомату в росії — затримано літню жінку

Жінку затримав поліцейський, який охороняв будівлю військкомату

У росії вкотре трапився "вогненний" інцидент в одному з військкоматів. Однак стався він зовсім невипадково. Його влаштувала місцева жителька, закинувши до будівлі "коктейлі Молотова".

Інформація про подію з’явилася у Telegram-каналі Astra. Зазначається, напередодні ввечері у місті Усинську республіки Комі 61-річна покоївка кинула два "коктейлі Молотова" у вхідні двері будівлі військкомату на вулиці Промисловій, 24.

На той момент на місці був черговий поліцейський, який і затримав жінку на місці події. До речі, пожежі, на жаль, не сталося.

За даними Telegram-каналу Shot, зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "Терористичний акт". Встановлено, що жінка, яка намагалася підпалити військкомат, є співробітницею місцевої клінінгової компанії. Близько 6 години вечора вона прийшла до будівлі комісаріату, наповнила пляшки пальним і в кожну вставила по ґноті. Потім один із них вона підпалила і кинула у вхідні двері.

"Не зайнялося. Другу пляшку запалити не встигла і просто кинула в будівлю — у цей момент її затримав поліцейський, який охороняв військкомат. Пожежі в результаті не сталося. З покоївкою-диверсанткою тепер працюють силовики", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше судимостей затримана не мала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому на військовому аеродромі в російському Єйську стався вибух, а потім почалася пожежа. Пропагандисти одразу висловили версію, що аеродром був атакований ворожими безпілотниками.