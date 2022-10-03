Виступила проти війни: у росії школярка закидала військкомат "коктейлями Молотова"

Дівчина вчиться в 11-му класі

Продовжила практику підпалу військових комісаріатів в росії школярка — вночі проти 3 жовтня вона намагалася підпалити будівлю військкомату за допомогою "коктейлів Молотова". Вона пояснила це протестом проти мобілізації і так званої "спеціальної військової операції".

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Як зазначається, ситуація сталася в місті Казань, столиці Республіки Татарстан.

"Учениця 11 класу Аліса (ім'я змінено) вночі пробралася до будівлі військового комісаріату Радянського району на вулиці Журналістів. При собі дівчина мала три "коктейлі Молотова". Дві пляшки вона кинула в бік будівлі — в ціль Аліса не потрапила і змогла підпалити лише траву за кілька метрів від стіни військкомату", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третю пляшку в дівчини знайшли при затриманні. Вона пояснила поліцейським, що хотіла підпалити військкомат, так як є противником "спецоперації" та мобілізації. Школярка затримана та перебуває зараз у відділенні поліції, з нею працюють слідчі.

Крім того, підпали сталися в місті Красноярськ. Хтось кинув у будівлю військкомату Радянського та Центрального районів дві пляшки із запальною сумішшю. Сталася невелика пожежа, яку загасили співробітники поліції, що охороняли будівлю. Проте підпалювача затримати не вдалося.

Повідомлення про підпал

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військкомат у російському місті Омськ люди закидали "коктейлями Молотова".