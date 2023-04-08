Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, навіщо росіяни розповсюджують фейки у США

Російські ІПСО зараз генеруються зі швидкістю зносин кроликів. Тільки й встигай відзначати кожен з них. І це, я вам чесно скажу, чудовий показник. Але чому так, про це трохи пізніше, а зараз, про чергове ІПСО, виконавцем якого став підполковник Армії США.

Але, заздалегідь хочу зазначити, що не слід зважати на те, що ретранслятором став якийсь колишній підполковник Армії США. У росіян у штатах досить багато псевдоекспертної агентури, особливо в лавах трампістів. Наприклад, шизофренік полковник МакГрегор або Тулсі Габбард.

Нинішній же віщун, це Деніел Девіс, який застерігає ЗСУ від контрнаступу, заявляючи, що будь-які активні дії українців настільки їх виснажать, незалежно від успішності чи неуспішності цих дій, що вони більше не зможуть чинити опір російським військам.

Цей "підполковник" нещодавно передрікав перехід війни в Україні в ядерний формат, а набагато раніше, липні 2022 року, він заявляв, що ЗСУ втрачають щодня більше тисячі солдатів і скоро воювати просто буде нікому, а 30 серпня 2022 року він стверджував, що ніякого контрнаступу ЗСУ не буде.

Загалом, ви зрозуміли який му-у-у-удрий підполковник нам тут попався. Але головне не безсоромний рівень його інтелекту, а те, що чергове вкидання від "шановного" аналітика вже розноситься російськими ЗМІ і намагається інтегруватися в українське інфополе через сірий сегмент.

Основна мета цього вкидання зневірити українців та наших партнерів у необхідності проводити контрнаступ та каталізувати тему переговорів. Своєю чергою, якщо пройде контрнаступ, російська пропаганда ще довго може маніпулювати його результатами.

Наприклад, якщо в ході контрнаступу буде звільнено область, або дві, а можливо і більше територій, посилаючись на Деніела Девіса російські пропагандисти будуть ще кілька місяців мовити: "Ну і що, що ми втекли, зате ЗСУ зараз так ослаблені, що взагалі воювати не зможуть!"

Загалом зберігаємо критичне мислення і готуємося до чергової хвилі маніпуляцій. Але чому це все-таки хороша ознака? Все просто.

NYT, Times, МакГрегори і Деніелси, росія смикає всі ниточки та всі контакти, які тільки може зараз залучити для своїх ІПСО. Панічних ІПСО.

Росіяни панікують, розуміючи, що український контрнаступ не лише не зможуть зупинити, а й передбачити, звідки він здійснюватиметься, якими силами, по яких напрямам, в якій послідовності та за яким сценарієм. І вони почали робити єдине можливе.

Генерувати фейки. Чим більше фейків, поразницьких, дискредитуючих, маніпулюючих свідомістю та сприйняттям, тим вони вважають, буде краще. Бо нічого краще придумати не можуть. І це не може не тішити. Командування РОВ у паніці та збентеженні.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.