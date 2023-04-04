Перша фотосесія із в’язниці: реакція мережі на арешт Трампа

У мережі жартують над арештом скандального політика

У вівторок, 4 квітня, експрезиденту США Дональду Трампу висунули звинувачення щодо 34 пунктів кримінальної справи щодо фальсифікації ділової документації першого ступеня.

Сам арешт був формальним і після зняття відбитків пальців політик залишив будівлю суду та вирушив до своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Однак, користувачі мережі вже почали робити меми з цього приводу.

Зокрема, вони згадали про ситуацію, яка сталася в Україні з проросійським політиком Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді.

Інші ж пожартували, що до суду вже прибули прихильники політика.

А дехто придумав, чим він займатиметься, коли опиниться за ґратами, натякнувши на популярну в Україні шахрайську схему, якою займаються в’язні.

Тим часом фотограф Олександр Гончаров опублікував згенеровані за допомогою штучного інтелекту зображення, як може виглядати перша фотосесія Трампа у в’язниці.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році до ЗМІ потрапила інформація, що Дональд Трамп мав інтимний контакт із зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелс у 2006 році, а перед президентськими виборами заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання.

Як виявилося, гроші було взято з виборчого фонду, а ділову документацію підробили, щоб приховати нецільові витрати.