Трамп в очікуванні арешту: що треба знати про його справу та до чого тут відома порнозірка

Вирок колишньому президенту США може стати історичним

Багаторічне розслідування схеми замовчуваних грошей за участю колишнього президента Дональда Трампа та зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс може наближатися до кінця.

На днях Трамп оголосив, що він очікує свого арешту у вівторок у зв’язку зі скандальною справою. Хоча речник колишнього президента сказав, що його команда не отримувала жодних оновлень від прокуратури. Один з адвокатів Трампа уточнив, що його твердження про можливий арешт ґрунтується на повідомленнях ЗМІ.

Якщо суд врешті винесе вирок Трампу, це буде історичним моментом, оскільки вперше проти колишнього президента США та основного кандидата в президенти коли-небудь було висунуто кримінальне звинувачення. Це також матиме серйозні наслідки для його кампанії на президентських виборах 2024 року.

Сьогодні "Телеграф" розповість, що потрібно знати про розслідування прихованих грошей.

Де проходить слідство?

Розслідування триває над Трампом з моменту його президентства (ред. – 2017 р.), і це лише одне з кількох розслідувань, з якими зіштовхується колишній президент.

Справою займається офіс окружної прокуратури Манхеттена. Від 2022 року тут змінився окружний прокурор: замість Сайруса Венса-молодшого, який вів більшість судових баталій за розкриття податкової звітності Трампа, ним став Елвін Брегг. Новий прокурор вочевидь вирішив, що шанс притягти Трампа до відповідальності є великим. Так, слідчі попросили Трампа постати перед великим журі, яке розслідує цю справу.

Це дуже рідкісний крок, який зазвичай свідчить, що прокурори ось-ось готуються оголосити кримінальні звинувачення. Згідно з законом потенційних обвинувачених в Нью-Йорку запрошують постати перед великим журі для зважування звинувачень.

У чому полягає справа?

Усе почалося в далекому 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс (справжнє ім’я – Стефані Кліффорд) зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі, де у них відбувся секс у готелі біля курортного озера Тахо.

До слова. того часу у майбутнього президента США чотири місяці як народився син, а Деніелс вважалась однією з найвідоміших представниць своєї професії.

Враження від Трампа у ліжку 38-річна зірка кіно для дорослих описала так: "Нічого особливого. Це було саме те, чого ви очікуєте від людини його віку". На той момент Трампу було 60 років. Окрім того, акторка додала що секс був незахищений.

Стосунки між порноактрисою і будівельним магнатом тривали декілька місяців. Вона пригадує що він часто казав їй, що вона схожа на його дочку Іванку.

Стефані Кліффорд та Іванка Трамп

Уперше про цю історію жінка розповіла таблоїду In Touch Weekly у 2011 році. Але тоді інтерв’ю так і не вийшло: адвокат Trump Organization Майкл Коен пригрозив таблоїду судом, коли до Трампа звернулися по коментар.

Але у січні 2018-го, коли Трамп майже рік як був президентом США, історія раптом набула нового розголосу.

Тоді американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Коен заплатив жінці 130 тисяч доларів у межах угоди про нерозголошення, підписаної у жовтні 2016-го. Тобто в розпал президентської кампанії. Варто додати, тоді Трампа активно звинувачували в мізогінії та домаганнях до жінок.

Жінка підтверджує інформацію про виплату грошей за згоду не обговорювати ймовірні стосунки. Вона навіть пропонувала повернути кошти на рахунок, щоб розірвати угоду. Ба більше, попри всі домовленості вона дала інтерв'ю телерадіомовній компанії. Своєю чергою Трамп заперечує, що вони мали сексуальний контакт, і відкидає справу як політично мотивовану.

Питання у джерелі походження $130 тисяч

Американських правоохоронців не надто цікавило, чи справді Трамп і Кліффорд мали секс, і чи справді жінку змусили підписати угоду про нерозголошення.

Натомість їхню увагу привернуло джерело походження $130 тисяч, які заплатили акторці.

Після виходу статті у The Wall Street Journal й інтерв’ю на CBS офіс прокурора округу Мангеттен штату Нью-Йорк розпочав попереднє розслідування, об’єднавши історії Кліффорд і колишньої моделі PlayBoy Карен Макдугал. Вона теж (нібито) мала інтимні стосунки із Трампом, а за мовчання їй теж заплатили гроші. Таблоїд, який хотів про це написати незадовго до виборів президента у 2016 році, на прохання кампанії Трампа "притримав" історію.

Що каже сам Трамп?

У розлогій відповіді на своєму акаунті Truth Social минулого місяця Трамп частково сказав: "Я не зробив абсолютно нічого поганого, у мене ніколи не було роману зі Стормі Деніелс".

За словами джерела CNN, Трамп в приватному порядку поскаржився, що проти нього висунуть звинувачення лише тому, що як він вважає, окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг "ненавидить його".

Окрім того, Трамп закликає прихильників протестувати у разі висунення йому звинувачення. На тлі цього в Нью-Йорку правоохоронці посилюють заходи безпеки, на випадок, якщо звинувачення Трампу все ж таки будуть пред’явлені.

Роль Майкла Коена у схемі

Коен, колишній агент Трампа, зіграв центральну роль в епізоді з приховуванням грошей. Він погодився співпрацювати з слідчими та взяти участь у розслідуванні.

Колишній адвокат Трампа - Майкл Коен

Коен зізнався, що заплатив 130 тисяч доларів Деніелс, щоб не дати їй оприлюднити інформацію про ймовірний роман із Трампом перед виборами 2016 року. Він також зізнався у організації іншого платежу у розмірі 150 тисяч доларів для Карен Макдугал з метою приховати роман. Трамп також заперечує роман із Макдугал.

Коен був засуджений до трьох років ув'язнення після того, як визнав себе винним за вісьмома пунктами, включаючи пункти звинувачення у фальсифікації ділових записів, податкові шахрайства та різні незаконні платежі під час кампанії 2016 року.

Розмовляючи з журналістами після того, як він увійшов до суду 17 березня 2023 року, Коен сказав, що він ще не давав свідчень перед великим журі.

"Я повинен аплодувати окружному прокурору Бреггу за те, що він запросив Дональда прийти та розповісти свою історію. Тепер, знаючи Дональда так добре, я розумію, що він не говорить правду. Одна справа обернутися та збрехати у своєму аккаунті, а інша справа обернутися та збрехати перед великим журі. Тому водночас я підозрюю, що він не прийде", — каже чоловік.

Що каже Стормі Деніелс?

Актриса вимагає визнати, що угода про мовчання, підписана до президентських виборів 2016 року, юридично не чинна, оскільки Трамп не поставив підпису під нею. Окрім того, Деніелс у 2021 році заявила, що вона ще не давала свідчень у розслідуванні. Однак якби її попросили поговорити зі слідчими або великим журі, вона б "розповіла їм усе, що знає".

Стормі Деніелс зі своїм адвокатом Майклом Авенатті

Як ми вже сказали раніше, у березні 2018 року – попри угоду про нерозголошення – вона дає інтерв’ю телеканалу CBS.

Як розповіла тоді жінка, попри те, що за озвучене їй загрожує мільйонний штраф, "для неї дуже важливо мати змогу себе захистити". Крім того, коли у 2011-му Кліффорд вперше розповіла про секс із Трампом таблоїду, через кілька тижнів їй нібито пригрозив незнайомий чоловік зі словами: "Дай спокій Трампу. Забудь ту історію".

І тоді він подивився на її доньку і сказав: "Яка гарна маленька дівчинка. Було б негарно, якби щось сталося з її мамою", — пригадувала жінка. Саме залякуванням вона пояснила підписання угоди про нерозголошення п’ятьма роками пізніше.

У 2018 році вона написала автобіографічну книгу "Повне розкриття", в якій детально описувала ймовірний роман, а її тодішній адвокат сказав, що книга мала довести правдивість її історії про секс із Трампом.

Пізніше агент Деніелс випустила заяву від імені актриси, в якій стверджувалося, що ніякого роману з майбутнім президентом США не було. Однак вже тоді багато хто помітив, що підпис порнозірки під заявою не схожий на її ж автограф на більш ранньому документі.

Якби там не було, історія вже виплила назовні. І якщо окружна прокуратура висуне звинувачення, це стане рідкісним моментом в історії: Трамп стане першим колишнім президентом США, а також першим великим кандидатом у президенти, якому висунуто звинувачення.

Що буде далі?

Наразі дискусії в правоохоронних органах тривають. Розслідування почало просуватися в останні місяці, оскільки воно наближалося до цієї події. Очікується, що якщо проти Трампа буде висунуто звинувачення, колишній президент припинить опір, пройде процес розгляду та притягнення до суду, який включає зняття відбитків пальців і фотографію, повідомило CNN джерело, знайоме з цим питанням.

Адвокатам Трампа, ймовірно, буде запропоновано шанс переконати команду прокуратури в тому, що обвинувачення не є виправданим.