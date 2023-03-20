Трамп в ожидании ареста: что нужно знать о разследовании и при чем здесь известная порнозвезда

Приговор бывшему президенту США может стать историческим

Многолетнее расследование схемы умалчиваемых денег с участием бывшего президента Дональда Трампа и звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс может близиться к концу.

На днях Трамп объявил, что он ждет своего ареста во вторник в связи со скандальным делом. Хотя спикер бывшего президента сказал, что его команда не получала никаких обновлений от прокуратуры. Один из адвокатов Трампа уточнил, что его утверждение о возможном аресте основывается на сообщениях СМИ.

Если суд наконец вынесет приговор Трампу, это будет историческим моментом, поскольку впервые против бывшего президента США и основного кандидата в президенты когда-либо было предъявлено уголовное обвинение. Это также будет иметь серьезные последствия для его кампании на президентских выборах 2024 года.

Сегодня "Телеграф" расскажет, что нужно знать о расследовании скрытых денег.

Где идет следствие?

Расследование продолжается над Трампом с момента его президентства (ред. – 2017 г.), и это лишь одно из нескольких расследований, с которыми сталкивается бывший президент.

Делом занимается офис окружной прокуратуры Манхэттена. С 2022 здесь изменился окружной прокурор: вместо Сайруса Венса-младшего, который вел большинство судебных баталий за раскрытие налоговой отчетности Трампа, им стал Элвин Брэгг. Новый прокурор очевидно решил, что шанс привлечь Трампа к ответственности велик. Так, следователи попросили Трампа предстать перед большим жюри, расследующим это дело.

Это очень редкий шаг, обычно показывающий, что прокуроры вот-вот готовятся объявить уголовные обвинения. По закону потенциальных обвиняемых в Нью-Йорке приглашают предстать перед большим жюри для взвешивания обвинений.

В чем дело?

Все началось в далеком 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя – Стефани Клиффорд) встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире, где у них состоялся секс в отеле у курортного озера Тахо.

К слову, того времени у будущего президента США четыре месяца назад родился сын, а Дэниелс считалась одной из самых известных представительниц своей профессии.

Впечатления от Трампа в постели 38-летняя звезда кино для взрослых описала так: "Ничего особенного. Это было именно то, что вы ожидаете от человека его возраста". На тот момент Трампу было 60 лет. Кроме того, актриса добавила, что секс был незащищенным.

Отношения между порноактрисой и строительным магнатом продолжались несколько месяцев. Она вспоминает, что он часто говорил ей, что она похожа на его дочь Иванку.

Стефани Клиффорд и Иванка Трамп

Впервые об этой истории женщина рассказала таблоиду In Touch Weekly в 2011 году. Но тогда интервью так и не вышло: адвокат Trump Organization Майкл Коэн пригрозил таблоиду судом, когда к Трампу обратились за комментарием.

Но в январе 2018-го, когда Трамп почти год как был президентом США, история вдруг обрела новую огласку.

Тогда американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Коэн заплатил женщине 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, подписанном в октябре 2016-го. То есть в разгар президентской кампании. Стоит добавить, что тогда Трампа активно обвиняли в мизогинии и притязаниях к женщинам.

Женщина подтверждает информацию о выплате денег за согласие не обсуждать возможные отношения. Она даже предлагала вернуть средства на счет, чтобы расторгнуть сделку. Более того, при всех договоренностях она дала интервью телерадиовещательной компании. В свою очередь Трамп отрицает, что у них был сексуальный контакт, и отвергает дело как политически мотивированное.

Вопрос в источнике происхождения $130 тысяч

Американских правоохранителей не слишком интересовало, действительно ли Трамп и Клиффорд имели секс, и действительно ли женщину заставили подписать соглашение о неразглашении.

Их внимание привлек источник происхождения $130 тысяч, которые заплатили актрисе.

После выхода статьи в The Wall Street Journal и интервью на CBS офис прокурора округа Мангеттен штата Нью-Йорк приступил к предварительному расследованию, объединив истории Клиффорд и бывшей модели PlayBoy Карен Макдугал. Она тоже (якобы) имела интимные отношения с Трампом, а за молчание ей тоже заплатили деньги. Таблоид, который хотел об этом написать незадолго до выборов президента в 2016 году, по просьбе кампании Трампа "придержал" историю.

Что говорит сам Трамп?

В пространном ответе на своем аккаунте Truth Social в прошлом месяце Трамп частично сказал: "Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было романа со Сторми Дэниелс".

По словам источника CNN, Трамп в частном порядке пожаловался, что против него выдвинут обвинения лишь потому, что, как он считает, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его".

Кроме того, Трамп призывает сторонников протестовать в случае предъявления ему обвинения. На фоне этого в Нью-Йорке правоохранители ужесточают меры безопасности, в случае, если обвинения Трампа все же будут предъявлены.

Роль Майкла Коэна в схеме

Коэн, бывший агент Трампа, сыграл центральную роль в эпизоде с сокрытием денег. Он согласился сотрудничать со следователями и принять участие в расследовании.

Бывший адвокат Трампа – Майкл Коэн

Коэн признался, что заплатил 130 тысяч долларов Дэниелсу, чтобы не дать ей обнародовать информацию о предполагаемом романе с Трампом перед выборами 2016 года. Он также признался в организации другого платежа в размере 150 тысяч долларов Карен Макдугал с целью скрыть их отношения. Трамп также отрицает роман из Макдугала.

Коэн был приговорен к трем годам заключения после того, как признал себя виновным по восьми пунктам, включая пункты обвинения в фальсификации деловых записей, налоговые мошенничества и различные незаконные платежи во время кампании 2016 года.

Беседуя с журналистами после того, как он вошел в суд 17 марта 2023 года, Коэн сказал, что он еще не давал показаний перед большим жюри.

"Я должен аплодировать окружному прокурору Брэггу за то, что он пригласил Дональда прийти и рассказать свою историю. Теперь, зная Дональда так хорошо, я понимаю, что он не говорит правду. Одно дело обернуться и соврать в своем аккаунте, а другое дело обернуться и соврать перед большим жюри. Поэтому я подозреваю, что он не придет», — говорит мужчина.

Что говорит Сторми Дэниелс?

Актриса требует признать, что соглашение о молчании, подписанное до президентских выборов 2016 года, юридически не действует, поскольку Трамп не поставил подписи под ним. Кроме того, Дэниелс в 2021 году заявила, что она еще не давала показаний по расследованию. Однако если бы ее попросили поговорить со следователями или большим жюри, она бы "рассказала им все, что знает".

Сторми Дэниелс со своим адвокатом Майклом Авенатти

Как мы уже сказали ранее, в марте 2018 года, несмотря на соглашение о неразглашении, оно дает интервью телеканалу CBS.

Как рассказала тогда женщина, несмотря на то, что за озвученное ей грозит миллионный штраф, "для нее очень важно защитить себя". Кроме того, когда в 2011-м Клиффорд впервые рассказала о сексе с Трампом таблоиду, через несколько недель ей якобы пригрозил незнакомый мужчина со словами: "Оставь в покое Трампа. Забудь ту историю".

И тогда он посмотрел на ее дочь и сказал: "Какая красивая маленькая девочка. Было бы некрасиво, если бы что-то случилось с ее мамой", — вспоминала женщина. Именно запугиванием она объяснила подписание соглашения о неразглашении пятью годами позже.

В 2018 году она написала автобиографическую книгу "Полное раскрытие", в которой подробно описывала вероятный роман, а ее тогдашний адвокат сказал, что книга должна была доказать правдивость ее истории о сексе с Трампом.

Позже агент Дэниелс выпустил заявление от имени актрисы, в котором утверждалось, что никакого романа с будущим президентом США не было. Однако уже тогда многие заметили, что подпись порнозвезды под заявлением не похожа на ее же автограф на более раннем документе.

Как бы то ни было, история уже выплыла наружу. И если окружная прокуратура предъявит обвинения, это станет редким моментом в истории: Трамп станет первым бывшим президентом США, а также первым крупным кандидатом в президенты, которому предъявлены обвинения.

Что будет дальше?

В настоящее время дискуссии в правоохранительных органах продолжаются. Расследование начало продвигаться в последние месяцы, поскольку оно приближалось к этому событию. Ожидается, что если против Трампа будут предъявлены обвинения, бывший президент прекратит сопротивление, пройдет процесс рассмотрения и привлечения в суд, включающий снятие отпечатков пальцев и фотографию, сообщил CNN источник, знакомый с этим вопросом.

Адвокатам Трампа, вероятно, будет предложен шанс убедить команду прокуратуры в том, что обвинение не оправдано.