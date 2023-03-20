Тамада, а не инструктор: Майкл Щур разоблачил псевдотренера из TikTok, который учит будущих военных (видео)

TikTok-инструктор учит будущих военных опасным вещам

Популярного так называемого военного инструктора по Tik-Tok поймали на некомпетентности. Речь идет о Али Шехайтли, который известен по каналу "Instructor.ua", где публикует ролики из своих частных уроков по военно-тактической подготовке. Это второй в течение марта скандал с инструкторами, поскольку в начале одного из военных тренеров задержали, потому что он работал на ФСБ.

Как оказалось, он Али Шейхатли вредит военным, поскольку излагает неправильную теорию. В свежем выпуске проекта "Телевидение Торонто", известный журналист Майкл Щур (Роман Винтонив), также служащий в ВСУ, провел из Шехайтли интервью. Тот затруднился рассказать, где получил боевой опыт – прикрывался секретностью этой информации. Он лишь сказал, что служил в добровольческом формировании, а также узнает информацию из разных источников: видео, книги, люди.

Также "инструктор" добавил, что у него есть родственники на ближнем востоке, которые прошли войну и делятся с ними знаниями. Затем Майкл пообщался с реальным военным инструктором Денисом Квебеком. Тот подчеркнул, что уроки Али опасны для военнослужащих – вместе с Майклом Щуром они разобрали ряд советов "инструктора".

К примеру, Шехайтли показывает, как передвигаться боком с винтовкой в руках. Денис назвал это движение танцем, поскольку это непрактично и боец может просто споткнуться и упасть. Кроме того, "тиктокер" неправильно прикрепил прицел, не знает, как прятаться от гранаты и целиться во время движения.

Вскоре после появления интервью Министерство цифровой трансформации запросило блокировку страницы инструктора в Instagram. Как подытожили Майкл и Денис:

"К сожалению, типа инструктор Али не сказал, кто же посоветовал ему ставить пальцы рогаткой, когда держишь автомат, кто научил не убирать палец со спускового крючка и кто решил, что избиение поролоновой палкой поможет стать хорошим военным".

Кто такой "Али Шехайтли" из "Instructor.ua"

Али сделал карьеру военного инструктора и демонстрирует свои уроки на канале "Инструктор ЮА" в TikTok. Другие военные блоггеры не раз заявляли, что мужчина совсем не компетентен и дает вредные советы.

Живёт Али в Киеве. До 24 февраля он был тренером по тайскому боксу и обучал этому детей. По его словам, до войны учился в Европейском университете на маркетолога. Как объяснил Али в интервью Майклу Щуру, большого боевого опыта у него нет, а о том, что имеет, рассказывать не хочет, мол – секретно.

Также Али Шехайтли был рэпером под псевдонимом Ali Monkey и активно вел свои соцсети под этим именем, выступал в Киеве. На YouTube можно найти его клипы. Клип "Party Monkey", снятый в 2015 году, называет дебютным.

А уже в 2022 году он переименовал себя в "Олексу" и в июне выпустил клип "Моя земля". А также начал все активнее заниматься военно-тактической подготовкой и перешел преимущественно к тренерскому ремеслу.

Напомним, что под Кременчугом появился "инструктор", готовящий украинских боевых птиц. Волонтер, таким образом, решил потролить российских пропагандистов. Тем временем настоящие военные инструкторы за границей обучают воинов ВСУ пользоваться танками Leopard.