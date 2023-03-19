Осваивают танки Leopard: появились фото украинских военных с полигона в Польше

Бойцов обучают военные из трех стран

Часть украинских военных сейчас находится в Польше, где обучаются управлять танами Leopard, которые Украине уже готовы передать девять стран в количестве более 150 единиц.

Наших защитников обучают инструкторы из Канады, а также польские и норвежские военные. Их главная цель — убедиться, что украинские танкисты хорошо подготовлены к защите своей страны с использованием новой техники. Об этом пишут на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что обучение проводится в рамках операции UNIFIER. Инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии ВС вместе с военнослужащими Вооруженных Сил Польши и Вооруженных Сил Норвегии проводят тренировки для украинских воинов.

В Генштабе также опубликовали фотографии, сделанные во время обучениях наших военных в Польше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные в Великобритании осваивают танки Challenger 2, а на другом полигоне — самоходные артиллерийские установки AS-90. Британские инструкторы отмечают, что у наших бойцов есть большая мотивация и они стремятся во всем быть первыми.