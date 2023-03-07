Ворона в шлеме и тактический голубь: под Кременчугом действует "центр подготовки боевых птиц"

Волонтер Денис Силинник рассказал "Телеграфу", как потролил российских пропагандистов

Волонтер Денис Силинник, который с начала широкомасштабной войны занимается печатью перископов на 3D-принтерах, поселил в своей мастерской раненую ворону, для которой приобрел военное снаряжение, чтобы потроллить российских пропагандистов, распространяющих безумные фейки.

- Знакомьтесь. Майор ВСУ Вероника Люциферовна. Ее задача – подготовка спецопераций. Во время выполнения боевого задания в Белгородской области была подбита вражеской ПВО. Раненой смогла добраться на попутном транспорте до Кременчуга. В настоящее время она является главным инструктором Центра подготовки пернатых к участию в боевых действиях. Ее раны уже зажили, поэтому она снова готовится встать в строй. Поскольку снаряжение было потеряно во время боевой стычки с врагом, мы заказали ей новое. Кевларовый шлем уже поступил, проплачены также плитоноска и бронежилет. Заказали также оружие NLAW последней натовской разработки для использования биологически модифицированными птицами. Майор уже объявила "пернатую" мобилизацию. К ней присоединился местный боевой голубь, а на следующей неделе ожидаем из Норвегии ударных пингвинов.

После этих слов с лица Дениса Силинника исчезает серьезность и он прыскает от смеха.

— Эту историю мы специально придумали для российских пропагандистов, так что распространяйте ее, чтобы небылицу подхватили вражеские СМИ, не соблюдающие никакой информационной гигиены, — говорит Денис. — В этом мы находим для себя позитив во время войны.

На самом деле Вероника Люциферовна — обычная ворона, которую почти год назад подобрала за селом жена Дениса Екатерина Ромашина, любительница фауны. Раненую птицу было не так просто поймать, поэтому Катя три дня гонялась за ней по лугам. Надеялась, что подлечит и недели через две выпустит в природу, но орнитолог, осмотрев ворону, вынес приговор: летать не сможет, потому что у нее полностью выгнило поврежденное крыло. Так и осталась птица в семье волонтеров. Ее посадили в клетку, которую когда-то занимала крыса. Клетку же поставили в гараже, который Денис, бывший мастер производственного обучения местного ПТУ-26, использует как мастерскую по изготовлению перископов на 3D-принтерах для ВСУ.

Перископы для бойцов ВСУ делает в своей мастерской волонтер Денис Силинник

— Веронике Люциферовне не приходится унывать, потому что здесь кипит работа и каждый день бывают люди, — рассказывает Денис. — Поскольку она не может летать, клетку не закрываем и она свободно ходит по мастерской, заглядывая во все щели. Очень любит играть в пятнашки, то есть прятаться, чтобы ее искали. А еще любит греться за пазухой у моего брата Ростислава и при этом внимательно наблюдает за его работой. Брат ежедневно преодолевает на велосипеде семнадцать километров из микрорайона Молодежный в Кременчуге во Власовку, чтобы собирать перископы. И обычно по дороге подбирает дохлых мышей, воробьев и тому подобное на корм вороне. За этот год она изрядно поправилась на доставленных специально для нее продуктах. А Катя отдельно подкармливает ее вареным мясом.

"Это майор ВСУ Вероника Люциферовна", — смеется волонтер, поселивший в своей мастерской раненую ворону

- Где вы заказывали боевое обмундирование и оружие для "майора Вероники"? – интересуюсь у своего собеседника.

- На сайте "АлиЭкспресс". Китайцы молодцы. У них есть все. Правда, не так дешево, как хотелось бы. Плитоноска, например, стоит 12 долларов. А ведь это игрушка…

— Как сама птица реагирует на такие доспехи?

— Чуть-чуть сопротивляется, когда пытаемся их надеть. И после этого всегда внимательно следим, чтобы в таком виде она случайно не вышла за пределы мастерской. Представьте себя на месте человека, который увидит посреди улицы ворону в каске…

Кстати, о голубях Денис вспомнил не случайно. Недавно на их незастекленный балкон упал уже хорошо оперенный детеныш голубиной семьи, живущей на балконе соседей сверху. Эти птицы, если не могут прокормить малышей, просто выбрасывают их из гнезда. Поэтому Денис и Катя ищут людей, имеющих голубятню, чтобы забрать птенца. Тем более, что голуби с воронами не уживаются, поэтому семья владельцев этих пернатых вынуждена держать их отдельно.

— У кого есть желание стать обладателем тактического голубя, обращайтесь к руководителю центра подготовки боевых птиц, — снова переходит на юмор Денис Силинник. — Годится для аэроразведки, корректировки, наделать за шиворот… Быстро, качественно, точно. Ворон, извините, нет, быстро разбирают. Зато есть противопехотные грачи…

Фото предоставлены Денисом Силинником