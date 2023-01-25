У путина увидели "стаи воронов над Киевом" и придумали безумное объяснение

Выдумки полянского сразу разнесли росСМИ

С началом полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, в чем только роспропаганда не обвиняла нашу страну и ее граждан. Воспаленная фантазия представителей "русского мира" генерировала сказки о "нацистах", "сатанистах", распятых "мальчиках в трусиках" и много другого бреда.

Очередным безумным заявлением отличился заместитель постоянного представителя рф при ООН дмитрий полянский. Увидев в сети видео стаи черных птиц над Киевом, чиновник не смог пройти мимо и высказал свое "экспертное" мнение по этому поводу.

В стае ворон полянский разглядел некие "божественные знаки". Дескать, всё это является ответом на "святотатство" и "преследование священников".

"Кто знает, может быть, это ответ на спонсируемое государством святотатство по разрушению церквей и преследованию священников", — пишет полянский.

Видимо, под "преследованием священников" чиновник подразумевает многочисленны меры безопасности, проводимые СБУ в храмах и строениях УПЦ МП, когда нередко находили кремлевские агитки и пропаганду.

Такую "умную" мысль не смогли обойти стороной росСМИ. Новостные ленты захлестнули громкие заголовки о "тучах черных воронов".

Стоит отметить, что во́роны (лат. Corvus corax) как таковые в Киеве не водятся, а здесь обитают только воро́ны (Corvus corone) и грачи (Corvus frugilegus), которых часто путают с другими видами врановых.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин озвучил новый безумный фейк о ВСУ

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