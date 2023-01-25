У путіна побачили "зграї воронів над Києвом" і придумали шалене пояснення

Вигадки полянського одразу рознесли росЗМІ

З початком повномасштабної збройної агресії проти України, у чому тільки розпропаганда не звинувачувала нашу країну та її громадян. Хвора фантазія представників "руського міра" генерувала казки про "нацистів", "сатаністів", розіп’ятих "хлопчиків у трусиках" і багато іншої маячні.

Ще однією божевільною заявою відзначився заступник постійного представника рф при ООН Дмитро Полянський. Побачивши в мережі відео зграї чорних птахів над Києвом, чиновник не зміг пройти повз і висловив свою "експертну" думку з цього приводу.

У зграї ворон полянський розглянув деякі "божественні знаки". Мовляв, все це є відповіддю на "святотатство" та "переслідування священиків".

"Хто знає, можливо, це відповідь на спонсороване державою святотатство щодо руйнування церков і переслідування священиків", — пише полянський.

Мабуть, під "переслідуванням священиків" чиновник має на увазі численні безпекові заходи, які проводяться СБУ у храмах і будівлях УПЦ МП, коли нерідко знаходили кремлівські агітки та пропаганду.

Таку "розумну" думку не змогли оминути росЗМІ. Стрічки новин захлиснули гучні заголовки про "хмари чорних воронів".

Варто відзначити, що во́рони (лат. Corvus corax) як такі в Києві не водяться, а тут мешкають тільки воро́ни (Corvus corone) і граки (Corvus frugilegus), яких часто плутають з іншими видами воронових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін озвучив новий божевільний фейк про ЗСУ

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