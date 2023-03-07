Ворона в шоломі та тактичний голуб: під Кременчуком діє "центр підготовки бойових птахів"

Волонтер Денис Сілинник розповів "Телеграфу", як потролив російських пропагандистів

Волонтер Денис Сілинник, який з початку широкомасштабної війни займається друком перископів на 3D-принтерах, поселив у своїй майстерні поранену ворону, для якої придбав військове спорядження, аби потролити російських пропагандистів, які розповсюджують безглузді фейки.

— Знайомтесь. Майор ЗСУ Вероніка Люциферівна. Її завдання — підготовка спецоперацій. Під час виконання бойового завдання на Білгородщині була підбита ворожою ППО. Пораненою змогла добратися на попутному транспорті до Кременчука. Наразі вона головний інструктор Центру підготовки пернатих до участі в бойових діях. Її рани вже гоїлися, тому вона знову готується повернутися у стрій. Оскільки спорядження було втрачено під час бойової сутички з ворогом, то ми замовили їй нове. Кевларовий шолом уже надійшов, проплачені також плитоноска й бронежилет. Замовили також зброю — NLAW останньої натовської розробки для використання біологічно модифікованими птахами. Майор уже оголосила "пернату" мобілізацію. До неї приєднався місцевий бойовий голуб, а наступного тижня очікуємо з Норвегії ударних пінгвінів…

Після цих слів з обличчя Дениса Сілинника зникає серйозність і він пирскає від сміху.

— Цю історію ми спеціально придумали для російських пропагандистів, так що поширюйте її, щоб небилицю підхопили ворожі ЗМІ, які не дотримуються ніякої інформаційної гігієни, — каже Денис. — У цьому ми знаходимо для себе позитив під час війни.

Насправді Вероніка Люциферівна — звичайна ворона, яку майже рік тому підібрала за селом Денисова дружина Катерина Ромашина, любителька фауни. Пораненого птаха не так просто було зловити, тому Катя три дні гонилася за нею по луках. Сподівалася, що підлікує й тижнів за два випустить у природу, але орнітолог, оглянувши ворону, виніс вирок: літати не зможе, бо в неї повністю вигнило пошкоджене крило. Так і залишилася птаха у родині волонтерів. Її посадили у клітку, яку колись займав щур. А клітку поставили у гаражі, який Денис, колишній майстер виробничого навчання місцевого ПТУ-26, використовує як майстерню з виготовлення перископів на 3D-принтерах для ЗСУ.

Перископи для бійців ЗСУ робить у своїй майстерні волонтер Денис Сілинник

— Вероніці Люциферівні не доводиться сумувати, бо тут кипить робота й щодня бувають люди, — розповідає Денис. — Оскільки вона не може літати, тому клітку не закриваємо й вона вільно ходить по майстерні, заглядаючи в усі шпаринки. Дуже любить грати у квача, тобто, ховатися, щоб її шукали. А ще полюбляє грітися за пазухою мого брата Ростислава й уважно спостерігає при цьому за його роботою. Брат щодня долає на велосипеді сімнадцять кілометрів з мікрорайону Молодіжний у Кременчуці до Власівки, щоб складати перископи. І зазвичай по дорозі підбирає дохлих мишей, горобців тощо на корм вороні. За цей рік вона добряче поправилася на доставлених спеціально для неї харчах. А Катя окремо підгодовує її вареним м’ясом.

"Це майор ЗСУ Вероніка Люциферівна", - сміється волонтер, який поселив у своїй майстерні поранену ворону

— Де ви замовляли бойове обмундирування і зброю для "майора Вероніки"? — цікавлюся у свого співрозмовника.

— На сайті "АліЕкспрес". Китайці молодці. У них є все. Правда, не так дешево, як хотілося б. Плитоноска, наприклад, коштує 12 доларів. А це ж іграшка…

— Як сама птаха реагує на такі обладунки?

— Трохи пручається, коли намагаємось їх одягнути. І після цього завжди пильно стежимо, щоб у такому вигляді вона випадково не вийшла за межі майстерні. Бо уявіть себе на місці людини, яка побачить посеред вулиці ворону в касці…

До речі, про голуба Денис згадав не випадково. Нещодавно на їхній незасклений балкон упало вже добре оперене дитинча голубиної сім’ї, яка живе на балконі сусідів зверху. Ці птахи, якщо не можуть прогодувати малечу, просто викидають її з гнізда. Тож Денис і Катя шукають людей, які мають голуб’ятню, щоб забрати пташеня. Тим паче голуби з воронами не уживаються, тому родина власників цих пернатих вимушена тримати їх окремо.

— У кого є бажання стати власником тактичного голуба, звертайтеся до керівника центру підготовки бойових птахів, — знову переходить на гумор Денис Сілинник. — Годиться для аеророзвідки, коригування, нахєзати за комір… Швидко, якісно, влучно. Круків, вибачте, немає, швидко розбирають. Зате є протипіхотні граки…

Фото надані Денисом Сілинником