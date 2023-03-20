Тамада, а не інструктор: Майкл Щур викрив псевдотренера з TikTok, який вчить майбутніх військових (відео)

TikTok-інструктор навчає майбутніх військових небезпечним речам

Популярного так званого військового інструктора з TikTok спіймали на некомпетентності. Йдеться Алі Шехайтлі, який відомий за каналом "Instructor.ua", де публікує ролики зі своїх приватних уроків із військово-тактичної підготовки. Це другий протягом березня скандал із інструкторами, оскільки на початку одного з військових тренерів затримали, бо він працював на ФСБ.

Як виявилося, він Алі Шейхатлі шкодить військовим, оскільки викладає неправильну теорію. У свіжому випуску проєкту "Телебачення Торонто", відомий журналіст Майкл Щур (Роман Вінтонів), який також служить у ЗСУ, провів із Шехайтлі інтерв’ю. Той не зміг розповісти, де здобув бойовий досвід – прикривався секретністю цієї інформації. Він лише сказав, що служив у добровольчому формуванні, а також, що дізнається інформацію з різних джерел: відео, книги, люди.

Також "інструктор" додав, що у нього є родичі на Близькому Сході, які пройшли війну та діляться з ними знаннями. Потім Майкл поспілкувався із реальним військовим інструктором Денисом Квебеком. Той наголосив, що уроки Алі небезпечні для військовослужбовців – разом із Майклом Щуром вони розібрали низку порад "інструктора".

До прикладу, Шехайтлі показує, як пересуватися боком з гвинтівкою у руках. Денис назвав цей рух танцем, оскільки це непрактично і боєць може просто спіткнутися та впасти. Крім того, "тіктокер" неправильно прикріпив приціл, не знає, як ховатися від гранати та цілитися під час руху.

Невдовзі після появи інтерв'ю Міністерство цифрової трансформації подало запит на блокування сторінки інструктора в Instagram. Як підсумували Майкл і Денис:

"На жаль, типу інструктор Алі не сказав, хто ж порадив йому ставити пальці рогаткою, коли тримаєш автомат, хто навчив не прибирати палець зі спускового гачка і хто вирішив, що побиття поролоновою палицею допоможе стати гарним військовим".

Хто такий "Алі Шехайтлі" з "Instructor.ua"

Алі нині зробив кар’єру військового інструктора та демонструє свої уроки на каналі "Інструктор ЮА" у TikTok. Інші військові блогери не раз заявляли, що чоловік зовсім не компетентний та дає шкідливі поради.

Живе Алі у Києві. До 24 лютого він був тренером із тайського боксу та навчав цьому дітей. За його ж словами, до війни навчався у Європейському університеті на маркетолога. Як пояснив Алі в інтерв’ю Майклу Щуру, великого бойового досвіду він не має, а про той, що має, розповідати не хоче, мовляв – секретно.

Також Алі Шехайтлі був репером під псевдонімом Ali Monkey та активно вів свої соцмережі під цим ім’ям, виступав у Києві. На YouTube можна знайти його кліпи. Так, кліп "Party Monkey", знятий у 2015 році, він називає дебютним.

А вже у 2022 році він перейменував себе на "Олексу" і у червні випустив кліп "Моя земля". А також почав все активніше займатися військово-тактичною підготовкою та власне і перейшов переважно до тренерського ремесла.

Нагадаємо, що під Кременчуком з'явився "інструктор", який готує українських бойових птахів. Волонтер таким чином вирішив потролити російських пропагандистів. Тим часом справжні військові інструктори за кордоном навчають воїнів ЗСУ користуватися танками Leopard.