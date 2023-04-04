Первая фотосессия из тюрьмы: реакция сети на арест Трампа
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В сети шутят над арестом скандального политика
Во вторник, 4 апреля, экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения по 34 пунктам уголовного дела о фальсификации деловой документации первой степени.
Сам арест был формальным и после снятия отпечатков пальцев политик покинул здание суда и отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Однако пользователи сети уже начали делать мемы по этому поводу.
В частности они вспомнили о ситуации, которая произошла в Украине с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого подозревают в государственной измене.
Другие же пошутили по поводу, что к суду уже прибыли сторонники политика.
А некоторые придумали, чем он будет заниматься, когда окажется за решеткой, намекнув на популярную в Украине мошенническую схему, которой занимаются заключенные.
Тем временем фотограф Александр Гончаров опубликовал сгенерированные при помощи искусственного интеллекта изображения того, как может выглядеть первая фотосессия Трампа в тюрьме.
Как сообщалось ранее, в 2018 году в СМИ попала информация, что Дональд Трамп имел интимный контакт со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс в 2006 году, а перед президентскими выборами заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.
Как оказалось, деньги были взяты из избирательного фонда, а деловую документацию подделали, чтобы скрыть нецелевые расходы.