Первая фотосессия из тюрьмы: реакция сети на арест Трампа

В сети шутят над арестом скандального политика

Во вторник, 4 апреля, экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинения по 34 пунктам уголовного дела о фальсификации деловой документации первой степени.

Сам арест был формальным и после снятия отпечатков пальцев политик покинул здание суда и отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Однако пользователи сети уже начали делать мемы по этому поводу.

В частности они вспомнили о ситуации, которая произошла в Украине с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого подозревают в государственной измене.

Другие же пошутили по поводу, что к суду уже прибыли сторонники политика.

А некоторые придумали, чем он будет заниматься, когда окажется за решеткой, намекнув на популярную в Украине мошенническую схему, которой занимаются заключенные.

Тем временем фотограф Александр Гончаров опубликовал сгенерированные при помощи искусственного интеллекта изображения того, как может выглядеть первая фотосессия Трампа в тюрьме.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в СМИ попала информация, что Дональд Трамп имел интимный контакт со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс в 2006 году, а перед президентскими выборами заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.

Как оказалось, деньги были взяты из избирательного фонда, а деловую документацию подделали, чтобы скрыть нецелевые расходы.