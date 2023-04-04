Главная претензия к Трампу — средства потрачены не по назначению, а документы оформлены не так

В США переломный момент перед президентскими выборами. Один из фаворитов Республиканской партии на предстоящей гонке, Дональд Трамп, прибыл в суд в Нью-Йорке.

Он стал первым американским президентом, которому предъявлены уголовные обвинения. Да и дело пикантное — фальсификация деловой документации при выплате денег из избирательного фонда порнозвезде Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен МакДугал.

"Телеграф" рассказывает, что будет дальше и что известно о деле:

Президент и порнозвезда

Бывшая порнозвезда Сторми Дэниелс утверждает, что за месяц до выборов 2016 года получила 130 тыс. долларов в обмен на молчание. Тогда в прессе начали появляться слухи о похождениях Трампа и его штаб пытался спасти имидж.

Порнозвезда Сторми Дэниелс

Порнозвезда получила эти средства от адвоката Трампа Майкла Коэна, а взамен должна была скрывать свой роман с Дональдом Трампом, который на момент измены еще и был женат, а его жена только что родила ребенка.

Дэниелс познакомилась с Трампом на турнире по гольфу в 2006 году. Пара занималась сексом в его гостиничном номере на озере Тахо.

С 2006-го Дэниелс пыталась поделиться этой информацией с таблоидами, но ей стали угрожать, как она сказала, юридически и физически. Интервью журнала In Touch о сексе с Трампом, записанное в 2011 году, было опубликовано только в 2018-м, а порнозвезде грозил штраф за нарушение договора о неразглашении.

Суть обвинения

Неприятности начались, потому что средства были оформлены неправильно. В США можно выплачивать компенсацию в обмен на договор о неразглашении (NDA). Но незаконно подделывать деловую документацию, а также выплачивать деньги из избирательного фонда не по назначению.

Майкл Коэн заплатил порноактрисе через подставную компанию, которую он создал, а затем получил возмещение от Трампа, чья компания зарегистрировала возмещение как "судебные расходы", поясняет AP.

К тому же, в 2016 году Коэн также организовал выплату в 150 тыс. долларов бывшей модели Playboy Карен МакДугал. Таким образом речь идет о выплатах двум женщинам.

Сейчас все ждут официального обнародования обвинения, там будет больше деталей. Прокуроры должны доказать наличие "намерения совершить мошенничество". Трамп уже заявил, что невиновен и не собирается признавать вину в зале суда. Также он может утверждать, что срок исковой давности истек. В Нью-Йорке это пять лет.

Что происходит сейчас

Трамп прилетел в Нью-Йорк и, как ожидается, придет прямо в уголовный суд Манхеттена, его не будет сопровождать полиция, передает AP.

Судебные офицеры запишут полное имя Трампа, возраст, дату рождения, рост и вес. У него возьмут отпечатки пальцев с помощью компьютера. Они могут сделать его фотографию. В Нью-Йорке этот процесс обычно занимает около двух часов, но может занять до четырех.

Затем он должен встретиться с судьей относительно его обвинения. Вынесение обвинения — это слушание, в ходе которого обвинительный акт будет официально зачитан вслух.

Его спросят, как он признает обвинение, и он ответит "виновный" или "невинный". Адвокаты Джо Такопина, Сьюзан Нечелес и Тодд Бланш будут работать с судьей и офисом окружного прокурора, чтобы назначить дату следующего заседания.

Технически он будет считаться арестованным. Но его не будут заковывать в наручники, и он не будет сидеть в камере, потому что Трамп является экс-президентом, охраняемым Секретной службой.

Ожидаемые обвинения против него не требуют залога, поэтому он спокойно покинет суд и поедет вечером на свою виллу в Мар-а-Лаго.

Митинги

На момент выхода статьи в Нью-Йорке — семь утра, в городе принимаются строгие меры безопасности, полиция в состоянии усиленной готовности из-за опасности столкновений сторонников Трампа. В выходные полиция возвела баррикады у башни Трампа и Манхеттенского уголовного суда, в обоих местах ожидаются демонстрации.

Вечером вторника в Мар-а-Лаго планируется, что Трамп проведет митинг, где выступит с речью.

Влияние на выборы в следующем году

Осуждение не помешает Трампу баллотироваться или выиграть гонку в 2024 году.

Но это дело повлияет на решение республиканцев по отношению к своему кандидату. Именно это может иметь последствия для США, поясняет Reuters. Ведущие кандидаты, включая Десантиса и Майка Пенса, публично объединились вокруг Трампа в последние дни.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп продолжает поддерживать кремлевского диктатора путина и пугать сограждан "ядерным ударом россии".