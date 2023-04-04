"Трамп нас точно сдаст": Климкин оценил риски для Украины от выборов в США

Выборы в США серьезно повлияют на Украину

В США уже во всю разгорается гонка к президентским выборам 2024 года. Выбор американцев может отразится и на Украине, ведь Штаты серьезно помогают нашей стране, а в результате победы некоторых кандидатов это помощь может уменьшится или вовсе прекратится.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Gordonua" оценил риски для нашей страны от выборов в США.

По его мнению, победа Дональда Трампа точно не сулит нам ничем хорошим.

"Трамп нас точно сдаст. Он так реально думает. Он хочет какого-то соглашения с путиным. Я также не исключаю, что Трамп может реально поставить вопрос о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Об этом много говорят. И это будет означать совсем другой союз. Трамп, скорее всего, будет принимать решения, которые реально изменят форму и содержание того, как будет функционировать мир. Так что Трамп с точки зрения своих решений для нас напрямую может быть исключительно опасным. И проблема не в том, что он пропутинский. У него есть свое видение мира, он протрамповский, он хочет по-своему войти в историю, он хочет отыграться за то, что, как он считает, ему не дали выиграть. И он будет это делать по полной. То есть, ожидайте от него много разных "находок", — считает Климкин.

Среди других кандидатов экс-министр не видит существенных угроз для нас.

"Десантис (губернатор Флориды и возможный кандидат в президенты США от республиканцев, который назвал войну россии против Украины "территориальным спором", однако считает путина военным преступником. — Ред.) может что-то сказать с точки зрения интерпретации, но тем не менее это человек, понимающий стоимость внешней политики. Он был в комитете внешних дел в Конгрессе, он хорошо разбирается во многих вопросах Ближнего Востока, он в целом понимает россию. И думаю, что он как раз будет в классическом фарватере республиканской политики. Он пока не выдвинул свою кандидатуру, но все ожидают, что это произойдет в ближайшее время", — говорит дипломат.

По его мнению, Десантис будет показывать себя как лучший во всех смыслах Трамп — младше, умнее и харизматичнее…

"Я также вижу, что среди республиканцев, например, в Конгрессе, среди тех, кого я знаю, среди достаточно влиятельных ведутся разговоры о том, что "да, Украина – это круто, Украина для нас важна, будем поддерживать". Но какая стратегия? И вот вопрос о стратегии на самом деле для нас тоже вызов. Сколько помогать, как помогать, не будет ли это определенным вызовом для предстоящей президентской кампании… И мы прекрасно понимаем, что Трамп – а может, и не только Трамп – попытается разыграть украинскую карту вокруг сына Байдена, вокруг многого на президентских выборах, и мы многое услышим", — говорит политик.

Напомним, что выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Среди возможных кандидатов на них — Дональд Трамп, Рон Десантис, Майк Пенс и другие. Первый, к слову, сейчас проходит по уголовной статье из-за схемы утаивания денег в истории с порнозвездой Сторми Дэниелс. На днях стало известно, что Великое жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало его виновным, а в ближайшие дни должно быть обнародовано обвинительное заключение.