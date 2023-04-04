"Трамп нас точно здасть": Клімкін оцінив ризики для України від виборів у США

Вибори у США серйозно вплинуть на Україну

У США вже розгорається гонка до майбутніх президентських виборів у 2024 році. Вибір американців, у тому числі, може позначиться і на Україні, оскільки Штати серйозно допомагають нашій країні, а в результаті перемоги деяких кандидатів ця допомога може зменшитись або зовсім припиниться.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Gordonua оцінив ризики для нашої країни від виборів у США.

На його думку, перемога кандидата в президенти Дональда Трампа точно не обіцяє нам нічого хорошого.

"Трамп нас точно здасть. Він так реально думає. Він хоче якусь угоду з Путіним. Я також не виключаю, що Трамп може реально поставити питання про вихід Сполучених Штатів із НАТО. Про це багато говорять. І це буде означати зовсім інший альянс. Трамп, скоріше за все, прийматиме рішення, які реально змінять форму і зміст того, як функціонуватиме світ. Так що Трамп з точки зору своїх рішень для нас безпосередньо може бути виключно небезпечним. І проблема не в тому, що він пропутінський. Він має своє бачення світу, він протрампівський, він хоче по-своєму увійти в історію, він хоче відігратися за те, що, як він вважає, йому не дали виграти. І він буде це робити по повній. Тобто очікуйте від нього багато різних "знахідок", — вважає Клімкін.

Серед інших кандидатів ексміністр не бачить суттєвих загроз для нас.

"Десантіс (губернатор Флориди і можливий кандидат у президенти США від республіканців, який, до речі, назвав війну росії проти України "територіальною суперечкою", а також вважає, що відправляти військову допомогу нашій країні — не на користь Вашингтона Ред.) може щось сказати з точки зору інтерпретації, але тим не менше це людина, яка розуміє вартість зовнішньої політики. Він був у комітеті зовнішніх справ у Конгресі, він добре розуміється на багатьох питаннях Близького Сходу, він загалом розуміє Росію. І думаю, що він якраз буде у класичному фарватері республіканської політики. Він поки що не висунув своєї кандидатури, але усі очікують, що це відбудеться найближчим часом. Я думаю, що він буде показувати себе як кращий Трамп: молодший, розумніший, більш харизматичний… Тобто кращий у всіх сенсах. Я також бачу, що серед республіканців, наприклад, у Конгресі, серед тих, кого я знаю, серед тих, хто достатньо впливовий, є розмова про те, що "так, Україна – це круто, Україна для нас важлива, будемо підтримувати". Але яка стратегія? І от питання про стратегію насправді для нас також виклик. Скільки допомагати, як допомагати, чи не буде це певним викликом для майбутньої президентської кампанії… І ми прекрасно розуміємо, що Трамп – а може, і не тільки Трамп, – спробує розіграти українську карту навколо сина Байдена, навколо багато чого на президентських виборах, і ми багато що почуємо", — каже політик.

Нагадаємо, що вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Серед можливих кандидатів на них – Дональд Трамп, Рон Десантіс, Майк Пенс та інші. Перший, до речі, зараз проходить за кримінальною статтею через схему замовчування грошей в історії з порнозіркою Стормі Деніелс. Днями стало відомо, що Велике журі присяжних у суді Нью-Йорк вирішило визнати його винним, а найближчими днями має бути оприлюднено обвинувальний висновок.