Рішення суду планується опублікувати найближчими днями

Колишній президент США Дональд Трамп, який продовжує підтримувати кремлівського диктатора путіна і лякати співгромадян "ядерним ударом рф", схоже, перейшов певні межі у своїх висловлюваннях, і до того набрид своєю поведінкою співгромадянам, що Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка винесло обвинувальний висновок у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Агенціія відмічає, що це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни буде пред'явлено кримінальні звинувачення.

Повідомляється, що найближчими днями має бути офіційно оприлюднено обвинувальний висновок. Передбачається, що на той час прокурори попросять Трампа постати перед судом. Сам Дональд Трамп поки що ніяк не коментував ситуацію.

За версією слідства, Стормі Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати було зроблено із коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Крім того, Трампа звинувачують ще й у тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Зокрема, йдеться про суму близько 291 тис. доларів.

В той же час сам "друг владіміра путіна" раніше називав можливе рішення суду присяжних політичним переслідуванням та втручанням у вибори на найвищому рівні в історії США. За словами Трампа, раніше демократи начеб то брехали у своїй одержимості спробами схопити його, але тепер вони зробили немислиме — "звинуватили абсолютно невинну людину" і "вчинили акт кричущого втручання у вибори".

Нагадаємо, що в США вже розгорається гонка до майбутніх президентських виборів у 2024 році, в зв'язку з чим до нашої країни планує приїхати один з потенційних кандидатів — колишній держсекретар США в адміністрації президента Дональда Трампа Майк Помпео.