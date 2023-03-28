Трамп призвал американцев молиться из-за действий россии

Трамп пугает своих граждан ядерной войной

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает подыгрывать своими словами кремлю. В возможном размещении ядерного оружия россии в Беларуси он обвинил, внезапно, правительство США, а простых граждан призвал теперь "молится".

Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на заявление Трампа.

Так, Трамп призвал американцев "молиться" после объявления москвы о размещении ядерного оружия в Беларуси.

"Вот так!!! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "БОЛЬШИМ МАТЕРИАЛОМ". СЛОВО на букву "N" (вероятно, Nuke — ядерная бомба) Ред.) теперь используется спереди и в центре", — написал Трамп в свеой соцсети Truth Social.

Также о добавил, что "эта ситуация была вызвана нами — это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас, — МОЛИТЕСЬ!", — написал Трамп.

Напомним, что 25 марта российский диктатор владимир путин заявил, что россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Поводом для этого якобы послужило заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана. При этом глава кремля добавил, что россия помогает Беларуси переоборудовать самолеты для применения этого типа вооружений, а также передала установки "Искандер". В Украине отметили, что таким образом, рф нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН. Сама Беларусь, к слову, это отрицает, ведь утверждает, что москва не передаст ей контроль над своим ядерным оружием и поэтому "это не нарушит ДНЯО".

Стоит отметить, что Дональд Трамп и даже его сын постоянно отличаются резкими заявлениями в адрес правительства США и помощи Украине.